Pedro Sánchez ha anunciado este lunes en una declaración institucional que se queda como presidente del Gobierno, tras un periodo de cinco días de reflexión sobre su continuidad en el puesto a raíz de la “campaña de acoso” contra su esposa, Begoña Gómez, quien la denunció el pasado miércoles.

“Esta campaña de descrédito no parará. Podemos con ella”, ha dicho, en referencia a sí mismo y su esposa.

La justicia española anunció la semana pasada la investigación contra Gómez ante presuntos vínculos con empresas que obtuvieron dinero y contratos del Estado, durante el actual gobierno del Partido Socialista Obrero de España (PSOE).

“He decidido seguir, seguir con más fuerza si cabe al frente de la Presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo”, dijo.

El presidente socialista aseguró la semana pasada que su cónyuge “defenderá su honorabilidad y colaborará con la Justicia en todo lo que se la requiera para esclarecer unos hechos tan escandalosos”. En ese momento anunció que reflexionará sobre su permanencia en el gobierno. Finalmente, decidió su continuidad.

“Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Llevamos diez años sufriéndola. Es grave, pero no es lo más relevante. Podemos con ella. Lo importante, lo verdaderamente trascendente, es que queremos agradecer de corazón las muestras de solidaridad y de empatía que hemos recibido, de todos los ámbitos sociales. Lógicamente, me van a permitir un agradecimiento especial a mi querido Partido Socialista”, expresó este lunes el secretario general del PSOE.

“La carta que les envié pudo desconcertar, porque no obedece a ningún cálculo político. Soy consciente de que he mostrado un sentimiento que en política no suele ser admisible. He reconocido ante quienes buscan quebrarme, no por quien soy, sino por lo que represento; que duele vivir esta situación, que no deseo a nadie”, manifestó en relación a su reflexión sobre su permanencia al frente del Gobierno.

RIDÍCULO

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha señalado que la decisión de Pedro Sánchez de seguir al frente del Gobierno tiene que llenarse de contenido: “Si estamos en un ‘punto y aparte’ tenemos que cumplir íntegramente el acuerdo de investidura e ir más allá”.

Así lo dijo en una comparecencia en el Ministerio de Trabajo y Economía Social después de que el presidente del Gobierno haya anunciado este lunes que finalmente sigue al frente del Ejecutivo y que su decisión “no es un punto y seguido sino un punto y aparte”.

En tanto, según EFE, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a Pedro Sánchez de tomar el pelo a los españoles al anunciar que continúa como presidente del Gobierno tras cinco días de reflexión y ha denunciado: “Ha preferido huir hacia delante que dimitir”.

El jefe de la oposición ha comparecido ante los medios en la sede de su partido, tras comunicar Sánchez su continuidad en una comparecencia sin prensa en el Palacio de la Moncloa.

Feijóo ha advertido al jefe del Ejecutivo que “su proyecto se acabó y puede prolongar la agonía y la decadencia, pero no será más que eso: agonía y decadencia”.

Feijóo consideró que lo de Sánchez ha sido “hacer el ridículo” tras anunciar que continuará al frente del Gobierno.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR