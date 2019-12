Un mago se convirtió en noticia porque estuvo a punto de morir en un reto que el programa ‘Got Talent’, de España, trasmitió en vivo. Jurado, asistentes y los televidentes se quedaron paralizados por unos minutos cuando el ilusionista Pedro Volta colapsó tras estar más de un minuto y medio sin respirar.

Todo transcurría con normalidad cuando de un momento a otro, el mago perdió el control al no lograr abrir el candado, y evidentemente cansado y desesperado, sacó la cabeza del enrejado de seguridad. Ya afuera, y visiblemente descompuesto, expulsó agua de forma espontánea a manera de sobrevivencia para luego desmayarse.

Enfundado en su clásica camisa de fuerza, el mago ingresó al tanque de agua con el propósito de liberarse y abrir los candados para conseguir salir, pero el acto salió mal.

NO VOLVERÁ A HACERLO

“Estoy bien. Es un reto muy difícil. He estado a punto de conseguirlo, he querido aguantar un poquito más, todo estaba controlado, no me juego la vida porque tengo un gran equipo de profesionales. Hemos trabajado dos meses en la parte de entrenamiento y lo que sí os puedo decir es que este número no lo voy a volver a hacer más porque creo que he conseguido lo más importante: superar mi miedo”, indicó Volta tras la acción.

Agregó que con este desafío quiere dejarle una lección a su hija. “Me gustaría decirle que en la vida hay que superar los retos y las dificultades, quiero educarla en la superación".

No es la primera vez que Pedro Volta tiene un incidente. El año pasado, sufrió un paro cardíaco en el Festival Internacional de Magia tras introducirse a un tanque de agua, y transcurridos 90 segundos queriendo escapar, dejó de moverse luego ser rescatado por policías.