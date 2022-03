Solo y asustado. Así se encuentra Luno, un perro que se encuentra retenido desde el 14 de marzo en aduanas del aeropuerto de Barajas en Madrid. La mascota viajó con su dueña hasta la capital de España desde Costa Rica, con la cartilla sanitaria actualizada y completa, pero sin microchip.

El microchip no es obligatorio en algunos países, pero en España sí. La veterinaria del aeropuerto, al ver que Luno no lo tenía, terminó reteniéndolo y denegándole la entrada al país.

“El Ministerio de Agricultura y la Subdirección General de Acuerdos Sanitarios y Control de Fronteras han denegado sin más la regularización administrativa del animal sin observar las alternativas previstas en el Reglamento Europeo de transporte de animales de compañía”, afirma el Partido Animalista (PACMA)

El perro Luno se encuentra solo, sin su dueña, pero sus necesidades básicas están siendo atendidas por el personal de aeropuerto de Barajas. Se encuentra aislado y sin contacto con la dueña u otra persona conocida.

La dueña de Luno no ve viable una reexpedición al país de origen como solución porque, según Pacma, no se encuentra en condiciones para viajar. PACMA pidió al Ministerio de Agricultura resolver esta situación y evitar un desenlace fatal que sería el sacrificio del pequeño can.

Los requisitos para viajar con animales varían enormemente en función del país, por lo que PACMA insiste en que “los perjudicados son los animales en caso de imprudencias”. Por ello, advierte que es muy importante ser precavido e informarse formalmente a la hora de viajar en avión, sobre todo si se trata de vuelos internacionales.

En redes sociales y en Change.org crece la indignación ante la manera de actuar de las autoridades

