España: Ex presidente regional señala que Cataluña no está lista para la independencia Artur Mas explicó que la región no ejerce "el control territorial, el sistema judicial o la recaudación fiscal".

Artur Mas explica que existe un debate interno entre líderes catalanes sobre si es viable declarar la independencia o no (Efe). Artur Mas explica que existe un debate interno entre líderes catalanes sobre si es viable declarar la independencia o no (Efe). Efe