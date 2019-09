‘Big Brother’, es un formato de reality de show franquicia que se caracteriza por encerrar a un grupo de jóvenes en una casa y aislarlos de todo para que convivan. La versión de España, llamada ‘Gran Hermano’, está envuelta en un escándalo de violación que ha conmocionado a dicho país.

En noviembre de 2017, Carlota Prado fue víctima de una violación sexual por parte de José María López, quien era su pareja en el programa. Sin embargo, la joven estuvo bajo los efectos del alcohol y no recordaba nada de lo que había ocurrido aquella noche.

Al día siguiente del abuso sexual cometido, la producción decidió expulsar a José María López por “conducta intolerable” y “comportamiento inaceptable”, mientras que Prado dejó el reality por un par de fechas.

Las cámaras del programa captaron el momento en el que la joven fue violentada sexualmente. No obstante, ningún trabajadores hizo algo al respecto.

EL SECRETO DE GRAN HERMANO

El motivo de la expulsión de López, y lo que ocurrió aquella noche, ha sido uno de los secretos mejor guardados de la industria televisiva en España. Como si se tratara jurado un pacto de silencio, los participantes del reality continuaron en el programa sin dar importancia a aquel episodio.

Aunque algunos murmullos hablaban de una agresión sexual, nada se confirmó hasta ahora, que Carlota Prado decidió romper su silencio en una entrevista con el diario español El Confidencial.

“Tengo lagunas mentales de aquella noche. Las imágenes en las que me encuentro en el salón, que he subido a mi cuenta de Instagram, no las recuerdo. (…) Se ve un forcejeo porque evidentemente no me gusta que me metan mano. Lo que está pasando en ese momento ya es suficiente como para tomar cartas en el asunto, algo que Gran Hermano no hizo”, precisó.

Las imágenes muestran a López acercándose a la chica, que estaba sentada en un mueble, y luego empieza a acariciarla y tocarla de manera indebida. Prado, inconsciente y aturdida, forcejea con él para que la deje tranquila.

Finalmente, el muchacho la pone de pie y ambos abandonan la sala. Al amanecer, Carlota no recordaba absolutamente nada.

SIN RECUERDOS DE LO OCURRIDO

“Yo doy por hecho que me han cuidado porque así me lo dijo él (López). Le pregunté qué había pasado y me dijo en mi cara que me había cuidado porque estaba nocaut", indicó.

Después de expulsar a Jose María, Prado estaba consternada y no sabía exactamente qué era lo que estaba ocurriendo.

“Me dijeron que me tranquilizara (la producción de ‘Gran Hermano’) y que tenía que ver unas imágenes. Y en ese momento me pusieron el video con lo que sucedió esa noche, sin avisarme de lo que estaba a punto de ver. No sé cuál es el procedimiento en estos casos porque yo no soy especialista, pero tendría que haber estado una persona a mi lado, un psicólogo o alguien que me ayudara a enfrentarme a esas imágenes tan duras”, señaló.

En las imágenes, se puede ver a López encima de la joven en una de las habitaciones “Quítate, no puedo”, le ordena ella, mientras hacía gestos para que la dejara tranquila. Tras unos segundos de forcejeo, Prado cayó inconsciente.

“Se ve perfectamente que se aprovecha de mí en la habitación y que yo estoy inconsciente", señala Carlota, quien también apunta que la agresión sexual duró 10 minutos.

NO LE PREGUNTARON SI QUERÍA VER EL VIDEO

La dirección de Gran Hermano no le preguntó en ningún momento si quería ver el video y lo proyectaron en una pantalla. Es así como Carlota Prado tuvo que ver sola cada escena, cayendo en llanto y sintiendo horror y humillación.

No obstante, lo que más sorprendió a la joven es que en un programa que cuenta con cámaras en cada rincón, nadie entró a socorrerla durante la agresión sexual.

“No llego a explicarme cómo el programa lo permitió. Esto pasa a la una y media de la mañana y nadie irrumpió. Cada habitación de la casa tenía trampillas por las que el equipo del programa podía entrar de urgencia. (...) Hasta donde yo sé, lo que hizo el programa se llama omisión de socorro”, aseveró

Mientras López tocaba a la joven en la sala, uno de los productores la llamó por la megafonía, pero la concursante, inconsciente, no podía escucharla.

Por su parte, José María, jocoso, respondió de manera irónica: “Me da que Carlota no va a llegar al confesionario”.

El programa puso en conocimiento de la Guardia Civil la presunta agresión sexual, pero su actitud pasiva en los momentos en los que ocurrió la violación han indignado a Prado, quien es acusada de mentir y de querer “rentabilizar” con su desgracia.

El pasado 29 de agosto, la Audiencia de Madrid desestimó tres recursos presentados por la defensa del acusado y finalizó las investigaciones. Ahora, después de dos años, todo hace indicar que una sentencia a contra López está más cerca que nunca.