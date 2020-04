En una entrevista al diario El País, el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa brindó sus reflexiones sobre cómo ha respondido América Latina a la crisis del coronavirus. Al ser consultado sobre la reacción del Perú en específico, el autor de 'La ciudad y los perros’ sostuvo que “mi país ha respondido enérgica y rápidamente” al coronavirus.

“En cualquier caso, mi país ha respondido enérgica y rápidamente, de modo que el presidente Martín Vizcarra ha aumentado enormemente su popularidad”, agregó el escritor arequipeño.

Vargas Llosa, quien guarda confinamiento en su domicilio en Madrid, España, manifestó que “afortunadamente” la pandemia llegó en verano por lo que el calor “es disuasorio” y “si bien la está golpeando, pero muchísimo menos que si hubiera llegado en invierno”.

“Si no sería difícil explicar que en Perú, con una infraestructura que no está a la altura del desafío, aún no llegue a los cien muertos”, acotó el autor de ‘La guerra del fín del mundo’ en una entrevista que habría dado la semana pasada dado que la cifra oficial de fallecidos en nuestro país es de 193 fallecidos.

“NO TOMARON ACCIONES PREVENTIVAS”

Vargas Llosa también criticó que los presidentes Donald Trump de EE.UU., Jair Bolsonaro de Brasil y el primer ministro de Reino Unido Boris Johnson no tomaran acciones preventivas contra el COVID-19.

“¡Eso ha costado muchas vidas! Procedieron de forma irresponsable, pensando que podían sortear la amenaza. Creo que los electores de los países democráticos y libres les van a tomar cuentas, sin duda lo van a pagar. Siguieron ese reflejo autoritario de no darle importancia cuando era un peligro tan serio”, aseveró.

Sobre el caso en particular de EE.UU., Vargas Llosa dijo que si bien “parecía estar más allá del bien y del mal, estaba muy poco preparada”.

“Las sorpresas desagradables están a la puerta. Es verdad que algunos países han resistido mejor que otros, pero no ha sido el caso de los países que creíamos en la punta del progreso, como EE.UU.”, dijo.

En lo que respecta a las acciones tomadas por líderes de la Unión Europea, el escritor dijo que “es un poco injusto criticar a los países que han hecho bien sus deberes y se ven expuestos a demandas de los que no siempre han cumplido. Al fin ha habido un acuerdo a través de una difícil negociación. Han aceptado formar parte de una unidad como la europea y vamos a compartir ese progreso gracias a la comprensión de los que sí hicieron bien sus deberes”.

Recuerdos de El Delfín

En la entrevista del medio español, el periodista Juan Cruz le recita una reflexión que Vargas Llosa escribió en una carta de 1966 dirigida a su amigo Abelardo Oquendo, ‘El Delfín', cuando se encontraba en España escribiendo ‘Conversación en La Catedral’:

"Me he quedado solito como un hongo y he vuelto a hacer la vida monacal (…) Sólo seguiré aquí hasta fin de mes, felizmente, porque es como vivir en la luna (…) Me siento menos que un hombre, que un animal o que una planta, un pedacito de basura, unas gotitas de pipí, a veces ni siquiera eso. No hay un café, ni un cine, y la idea de que hacer esa larga expedición hasta los lugares habitados me deprime…”.

'El sastrecillo valiente' y 'El Delfín' (Archivo).

Tras leer este fragmento de la misiva, Vargas Llosa pregunta “¿De dónde ha salido eso?”. Tras explicarle sobre la carta, Vargas Llosa comenta que en el actual confinamiento en España, puede leer diez horas al día y lo calificó de “formidable”.

“Generalmente trabajo mucho por las mañanas, pero dos o tres tardes a la semana tengo siempre algún encuentro, alguna entrevista. ¡Ahora no viene nadie!”, expreso´.

