España concede asilo al opositor venezolano Edmundo González

Me he reunido con el Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien me ha ratificado la posición del Estado español plasmada en el documento del Consejo Europeo donde el organismo pide la liberación de todos los detenidos políticos y exige que Venezuela mantenga sus… pic.twitter.com/PmGuRF6bnE

— Edmundo González (@EdmundoGU) December 20, 2024