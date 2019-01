España aboga para que la UE reconozca a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela

El Gobierno de España está promoviendo que la Unión Europea (UE) reconozca a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela si el mandatario Nicolás Maduro no convoca elecciones rápidamente, anunció este viernes el ministro de Exteriores, Josep Borrell.

"Si no existe la menor voluntad del régimen venezolano de proceder a la convocatoria de elecciones", entonces "nos plantearíamos la adopción de otras medidas, entre las que se incluye el reconocimiento como presidente interino de Juan Guaidó, quien como presidente de la Asamblea Nacional venezolana tendría la responsabilidad de convocar esos comicios", indicó Borrell a la prensa.

El funcionario español explicó que actualmente los países europeos están celebrando en Bruselas una reunión técnica sobre Venezuela, en el marco del Comité Político y de Seguridad (COPS), una instancia encargada de seguir la situación fuera del bloque y formular recomendaciones a sus líderes.

El ministro recordó que la UE aboga por la convocatoria de elecciones anticipadas como salida a la crisis en el país petrolero. Y explicó que en la reunión de este viernes en Bruselas "se ha planteado la necesidad de que esa exigencia de elecciones vaya acompañada de alguna clase de definición del plazo temporal en el que éstas deberían tener lugar".

"Pedimos al presidente de facto de Venezuela ( Nicolás Maduro) que convoque unas elecciones de manera que podamos garantizar que son libres y justas", enfatizó Borrell, insistiendo en que la convocatoria electoral anticipada debe producirse en un "corto" período de tiempo.

El ministro aseguró que "la mayoría" de los socios de la UE están en la misma línea, y comentó que "si no hay el necesario acuerdo a nivel europeo, no vamos a permanecer inactivos", porque España tiene una "clara voluntad de acción en beneficio de la restauración de la democracia en Venezuela".

No obstante, Borrell matizó que el eventual reconocimiento de Guaidó no tendría "efectos mágicos", ya que este gesto "no le entrega por arte de magia los resortes del poder político y administrativo".

En cualquier caso, apostilló, "lo que no vamos a hacer es hacer tuits pidiendo al ejército venezolano que derroque violentamente al régimen".

