Escritora chilena presenta su libro, pero nadie asiste al evento: su reacción se hace viral (VIDEO)

A veces ni tus amigos ni tus familiares quieren celebrar contigo un momento importante en tu vida. Eso le pasó a la escritora chilena Rosio Fernández, quien organizó un evento para presentar su libro y nadie fue. Las personas que más quiere estuvieron ausentes. Los lectores ni asomaron. Un verdadero desastre. Pero su reacción se hizo viral.

Llena de expectativas, Fernández organizó la presentación de su libro 'Tu voz en mi alma” en la Biblioteca Municipal de Concepción. Y nada salió bien. Se encontró con un salón vacío.

La escritora compartió su desoladora experiencia en redes sociales, donde contó lo sucedido y mostró los asientos vacíos: “Esta es la primera vez que voy a presentar mi libro, sin público", dijo.

“Si tienen cosas que hacer, quédense un ratito, porque voy a leer igual”, le iba a diciendo a quienes casualmente transitaban por el lugar.

“Voy a leer para todos aquellos amigos que invité y no vinieron”, continuó, sin perder la calma. Y lo hizo. El video, subido a Instagram, pronto se hizo viral.

"TIENES QUE SEGUIR"

En conversación con Las Últimas Noticias, Fernández contó que ya había presentado su obra, inspirada en las canciones de Pablo Alborán, en distintos sitios. “En esos lugares la gente sabía que había un evento de distintos segmentos: lo artístico; musical; baile. Entonces, no iban a verme solamente a mí”, dijo.

Debido a su cargo en la editorial, fue dejando atrás la creación de afiches o la promoción del devento.

"Fue error mío, mi responsabilidad. Fernanda Jiménez, mi ilustradora, muy despierta, me grabó en ese momento que dije ‘pucha, no llegó nadie, qué hago, voy a explicar que no llegó nadie y leer igual. Si a ti te apasiona lo que haces, aunque haya un millón de personas que te digan que es pésimo, tienes que seguir haciéndolo por el goce de hacerlo (…). Una situación que podría haber sido vergonzosa, que muchos la ocultarían, generó una serie de reflexiones de cómo nos enfrentamos al fracaso”, afirmó.