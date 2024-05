Escándalo en la Selección de Uruguay y en la sociedad internacional luego de que tres jugadores fuesen acusados de violar grupalmente a una joven de apenas 26 años de edad.

Según informan desde el extranjero, todo ocurrió en la primera semana de mayo, cuando una señorita que iba a tener relaciones sexuales con un futbolista fue sorprendida con otras dos visitas.

La víctima relató a la Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) que, al momento de tener intimidad con el delantero del Club América y de la Selección de Uruguay, Brian Rodríguez, este llamó a otros dos colegas más.

Ante esta inédita acción, la joven dijo reiteradas veces que “no”, pero de nada sirvió. De acuerdo a su propio testimonio, habría sido forzada a participar del salvaje acto sexual grupal. Ella fue violada.

IDENTIFICA @FiscaliaCDMX a los AMIGOS y AHORA CÓMPLICES de @Brodriguez_16

Son los uruguayos Gera T y Sebastián B.

Así se lucen los 3 juntos en redes

El jugador del @ClubAmerica y ellos, están acusados d violación tumultuaria en Vs d una mujer d 26 años en un depa d @TlalpanAl pic.twitter.com/CoOKaJxg3B — Carlos Jiménez (@c4jimenez) May 30, 2024

Según medios internacionales, la denuncia ante las autoridades competentes se hizo el viernes 10 de mayo, pero -hasta hoy- el Ministerio Público no habría realizado avances “significativos”.

Esto se supo gracias a la filtración del periodista mexicano Carlos Jiménez, quien informó por medio de sus redes sociales oficiales que la Fiscalía -por fin- había logrado identificar a los presuntos cómplices.

“Son los uruguayos Gera T. y Sebastián B. El jugador del América y ellos, están acusados de violación grupal en contra de una mujer de 26 años en su propio departamento”, tuiteó el comunicador.





Brian Rodríguez habla tras ser acusado de violación:

“Los hechos en los que se me involucran en México son falsos. Jamás me involucraría en una acción como la que se me menciona, la cual no está alineada con mis valores. Mi abogado ya trabaja para esclarecer la situación”, sentenció.





