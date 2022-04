Los millones de seguidores de la realeza británica conocen a la perfección todos los gustos de la reina Isabel II del Reino Unido: desde su afición por los caballos y la hípica, su amor por los corgis y hasta sus secretos de belleza. Sin embargo, muy pocos fans de los royals ingleses saben que tiene un reality show preferido. Bueno, así lo ha revelado Camila de Cornualles en un evento.

Rose Ayling-Ellis es una actriz británica famosa por interpretar el papel de Frankie Lewis en la telenovela de la BBC, EastEnders. Es sorda y usuaria del lenguaje de señas británico. Desde septiembre de 2021, compitió en la decimonovena edición del reality de baile británico Strictly Come Dancing y ganó, convirtiéndose en la primera persona sorda en competir en la historia del programa.

Fan de un reality de baile

Ayling-Ellis es una de las pocas actricez en el mundo que puede jactarse de tener como fan a la reina Isabel II. Camila de Cornualles le dijo a la actriz, de 27 años, que la familia real británica la vio ganar el concurso el año pasado durante una visita al estudio de EastEnders con su esposo, Carlos de Gales.

“Dije que todos íbamos a votar por Rose. No sé cómo hiciste todos esos bailes”, dijo Camila según The Daily Mail. Ayling-Ellis preguntó si la reina también sintonizaba Strictly Come Dancing y la duquesa de Cornualles respondió: “Creo que sí. Probablemente te vio”.

Camila de Cornualles y la actriz británica Rose Ayling-Ellis. (Foto: AFP)

Ayling-Ellis reveló que estaba “alucinada” al enterarse de que los miembros de la realeza británica la miraban y votaban por ella. “Quiero decir, vamos, es la familia real británica la que vota por mí, a veces olvidas cuántas personas ven el programa”, dijo, según la BBC. “Es increíble, tan encantador”.

Ayling-Ellis le dio a Camila un ramo de flores durante su visita y dijo que era un “honor” conocer a la realeza. “Fue muy divertido porque ella es una gran admiradora de Strictly Come Dancing y mencionó que votó por mí, lo cual es encantador, y sus nietos lo ven”, dijo, según The Daily Mail.

Carlos y Camila visitaron el set de EastEnders para conocer al elenco y al equipo del popular drama de la BBC mientras filmaban una escena especial relacionada con la reina Isabel.

