“¿Has visto a este hombre?”, pregunta Ervin a su llegada al aeropuerto internacional de Barajas en España. Mostrando una fotografía impresa en un papel, este hondureño de 37 años tuvo que recorrer más de 10 mil kilómetros en busca de su hermano desaparecido desde 2020.

Este hombre cuenta a El Confidencial que su incansable búsqueda inició el 2 de noviembre cuando llegó cerca de las 4:00 a.m. a la estación de trenes del aeropuerto. Él asegura que su hermano, quien sufre de esquizofrenia, fue visto por última vez en la terminal T4.

Uno de los indigentes que vive en las afueras le dijo que hace unos días lo había visto durmiendo en la estación, otros aseguran que lo reconocieron en el pueblo de Barajas; mientras que por redes sociales lograron ubicarlo en distintos lugares de la capital.

Sin embargo, la búsqueda de su hermano Lenin Rubio Castellón se hace cada vez más difícil ya que la policía se niega ayudarle.

“He buscado a mi hermano por todas partes en Madrid y no lo encuentro. He intentado denunciar su desaparición, pero la policía no me deja, me dice que él mismo ha elegido vivir en la calle. Les enseñé los papeles que demuestran que tiene problemas mentales y les dio igual”, contó Ervin Rubio.

Lenin pudo volver a Honduras

Rubio supo que su hermano estaba sin un hogar en España cuando el medio ya mencionado publicó un reportaje en 2020 donde narraba la terrible situación de 100 indigentes que vivían a las afueras del aeropuerto. Su hermano era el protagonista de la historia encabezando la foto del artículo.

En 2019, Ervin pudo ahorrar la cantidad suficiente de dinero para comprar un pasaje de avión y traer de vuelta a su hermano a Honduras. El billete fue comprado en octubre. Él le había dado la noticia a Lenin unas semanas antes. Esa fue la última vez que conversaron.

Lenin nunca abordó el avión. Nadie dentro de su familia sabe el verdadero motivo por el cual no viajó, pero todos apuntan a su enfermedad mental.

“Mi tesis es que viajó al aeropuerto, pero cuando llegó allí algo le pasó, quizá se le olvidó (el pasaje) o se lo robaron. Hay que tener en cuenta que él está enfermo”, afirma Ervin.

“Mi hermano está enfermo”

El hombre asegura que hasta los 30 años su hermano vivió una vida normal, sin ataques esquizofrénicos o algún otro problema mental.

Lenin trabajaba en el ayuntamiento de Tegucigalpa y estaba involucrado en política local. Tenía dos hijos y estaba felizmente casado.

Su vida cambiaria cuando una de sus hijas murió de manera repentina y meses después se separara de su esposa. “Un día apareció dando golpes en casa de mi mamá”, recuerda Ervin.

Preocupada, su madre decidió llevarlo al hospital en agosto de 2015. Los médicos le recetaron un tratamiento farmacológico para relajar los brotes esquizoides.

Cuatro años después, en mayo de 2019, Lenin decidió marcharse de Honduras. Tenía ahorrado 1.200 euros, además del pasaje. “Le dijo a mi madre que quería empezar una nueva vida y mi madre, viéndole tan mal emocionalmente, estaba de acuerdo. Él estaba recuperado, pero no sabíamos que iba a recaer”, cuenta melancólico.

Ervin ha caminado por toda la ciudad de Barajas sin éxito alguno. Estando allá, decidió publicar una historia en Facebook para llegar a más gente. Un sujeto de Villaverde le dijo que había visto a alguien muy parecido a él, pero su búsqueda tampoco tuvo resultado.

Desesperado, le pagó dinero a un indigente para que le enseñara los sitios donde suelen acampar en Madrid. Le llevó a Atocha, a Argüelles, a Plaza España y otros lugares. Todos sin el rastro de Lenin.

Asegura que, hasta que su visa de turista no caduque (90 días), va a continuar con la búsqueda implacable para localizar a su hermano.

“Todas las mañanas salgo a las calles de Madrid con el mismo pensamiento”, dice Ervin.

”Esta vez va a ser la buena, esta vez me voy a encontrar a Lenin en una calle de Madrid, voy a ir corriendo a abrazarlo y le voy a decir: ‘Hermano, te quiero’”.

