¿Eres envidioso? Las sustancias químicas que nos producen este sentimiento disminuyen a los 30 años

Todos hemos sentido envidia alguna vez, es un proceso natural del cerebro. Sin embargo, expertos señalan que luego de los 30 años este sentimiento es menos común.



Eduardo Calixto González , profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM en México , indicó en su estudio que esto se debe a que la envidia surge en varias partes del cerebro, y una de éstas es en la corteza prefrontal, órgano que en la juventud se encuentra en desarrollo y le falta madurar.



Explicó que a esta edad (30 años) las personas obtienen un criterio diferente y “pueden llegar a sentir envidia prosocial (positiva o de la buena), pues su corteza prefrontal está desarrollada y hasta sienten un gusto porque los demás obtengan algo”.

Incluso a los 50 años una persona podría sentir una envidia mínima ya que no le interesa ni afecta las comparaciones.



No obstante, su hipótesis dio a conocer que las causas de aquellas personas que tienen este sentimiento en edad madura podría ser porque su corteza prefrontal todavía está en desarrollo y no ha terminado de establecer las conexiones entre sus neuronas o porque no tuvo una buena educación.

¿Por qué sentimos envidia?

Es un proceso neuronal aprendido desde las primeras etapas de la vida. "Esto se da porque el cerebro no está capacitado para sentirse devaluado o no querido. Todos nacemos y queremos sentir que nos ponen atención y nos quieren, porque nuestro cerebro festeja al generar reforzamientos positivos", explicó Calixto González.

TE PUEDE INTERESAR