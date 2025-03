Enviado de Trump llega a Rusia para negociar un alto al fuego con Ucrania

Steve Witkoff, enviado del presidente Donald Trump para Medio Oriente, aterrizó este jueves en Moscú para negociar un alto al fuego por 30 días en Ucrania. El viaje busca generar las condiciones que faciliten un acuerdo de paz para culminar la guerra que lleva tres años.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, aseguró el miércoles a los periodistas que el viaje de Witkoff es "parte de nuestros continuos esfuerzos para presionar a Rusia para que acepte un alto el fuego y detenga su brutal guerra contra Ucrania".

Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin, reconoció que negociadores estadounidenses viajarían a Moscú. No obstante, no aclaró si el enviado de Trump se reuniría con el presidente ruso, Vladimir Putin. "No prejuzgaremos, les informaremos más adelante", dijo.

Acordaron alto al fuego

A inicios de esta semana, representantes estadounidenses y ucranianos se reunieron en Yedda, Arabia Saudita, donde acordaron un alto al fuego por 30 días. El secretario de Estado, Marco Rubio, consideró que la pelota "está realmente en su cancha", con referencia a Rusia.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció en Telegram que "Ucrania acepta esta propuesta, la consideramos positiva y estamos dispuesto a dar este paso. Estados Unidos debe convencer a Rusia para que lo haga".

"Quiero que el presidente de Estados Unidos lo vea [el alto al fuego], quiero que los estadounidenses lo vean y lo sientan", dijo Zelenski.

"Quiero que Europa y todos se unan para hacer todo lo posible por obligar a Rusia a poner fin a esta guerra", indicó en Kiev el miércoles.

Rusia aún no se ha pronunciado sobre la propuesta estadounidense-ucraniania. El portavoz ruso Peskov aseguró que se encuentran analizando las declaraciones públicas y señaló que "no quiero adelantarme" sobre el alto al fuego.

