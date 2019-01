Enterraron a su bebé porque chamán les dijo que estaba poseída y debía morir | FOTOS

Horror e indignación en la India. Una bebé de solo 20 días fue enterrada viva cerca de un estanque. Sin embargo, la pequeña tenía otro destino ya que su llanto llamó la atención de un hombre que pasaba por la zona y decidió auxiliarla.

La recién nacida se encontraba gritando para cuando el hombre consiguió desenterrarla y la trasladó a un hospital, en donde los médicos le diagnosticaron un severo cuadro de hipotermia debido a las bajas temperaturas que se registraron en la zona.

Los médicos del nosocomio informaron además que la bebé está recuperándose de forma positiva.

"Estaba pasando por esa zona cuando escuché los gritos de un bebé y me acerqué. Me di cuenta que estaba enterrada y rápidamente la saqué de allí. En ese momento eran las 7:30 de la mañana. Fue un acto muy cruel, no puedo creer cómo una persona pudo abandonar a una pequeña niña con este tiempo tan frío, estamos en pleno invierno ", manifestó el hombre que rescató a la niña.

La Policía de la India llegó a la zona y realizó las pesquizas del caso. Las primeras investigaciones determinaron que los padres enterraron a su hija porque un chamán les dijo que estaba poseída y que debía morir.

En tanto, el padre y el chamán fueron capturados mientras que la madre de encuentra en condición de no habida.

La menor está bajo el cuidado de las autoridades.

