Fue en enero de 2020 que el mundo se enteró que el Museo Madame Tussauds de Londres había decidido separar las figuras del príncipe Enrique de Sussex y de su esposa Meghan de Sussex de las que representan a la familia real británica, incluida la reina Isabel II del Reino Unido, coincidiendo con el deseo de la pareja de empezar una nueva vida lejos del Reino Unido. Con el pasar de los meses se conoció que los duques de Sussex ahora están rodeados de las celebridades de Hollywood dentro del museo de cera más conocido del planeta y ya no junto a la realeza.

A punto de reabrir sus puertas este 17 de mayo tras su cierre por la pandemia de COVID-19, el recinto tendrá al príncipe Harry y Meghan Markle junto a otras estrellas como George Clooney y Victoria Beckham con su esposo, David Beckham. De esta manera, se alejan de la reina, su fallecido esposo el príncipe Felipe de Edimburgo, Guillermo de Cambridge y su esposa Catalina, así como el príncipe Carlos de Gales y Camilla, duquesa de Cornwall.

Según informa la revista ‘Vanity Fair’, un ‘consejo editorial’ conformado por 8 personas es el encargado de decidir cada mes quién entra y quién sale de las salas del museo. Ellos creyeron conveniente que Enrique de Sussex y de su esposa Meghan de Sussex pasen al área de celebrities o ‘Awards Party’, más acorde a su nueva realidad y vida en Estados Unidos. “Respetamos vuestros deseos #Megxit”, explicó el museo en sus redes sociales.

El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle llegaron al Museo Madame Tussauds en 2018. (Foto: Daniel LEAL-OLIVAS / AFP)

Este anuncio del Museo Madame Tussauds de Londres llega a pocos días de que los duques de Sussex celebren tres años casados, este 19 de mayo, en medio de su renovada agenda en Estados Unidos, lejos de la Casa Real, y a espera del nacimiento de su hija, que llegará a acompañar al pequeño Archie Harrison Mountbatten-Windsor de 2 años.

Este 21 de mayo, Enrique de Sussex estrenará “The me you can’t see”, su serie sobre salud mental junto a la presentadora estadounidense Oprah Winfrey y que se verá vía Apple TV+. Además, se espera su primer trabajo junto a Netflix, ‘Heart of Invictus’, y se conoció su salto profesional a Silicon Valley como director de impacto fichando por la startup, BetterUp. Por su parte, Meghan Markle vive la recta final de su segundo embarazo mientras sigue demostrando su compromiso con la igualdad y su apoyo a las mujeres.