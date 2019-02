"¿Por qué juzgar?" Tania Ruiz, supuesta novia de Enrique Peña Nieto, responde a críticas

En medio de las especulaciones sobre una supuesta relación entre el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto , y la modelo Tania Ruiz Eichelmann decidió hacer uso de sus redes sociales para responder a las críticas.

Desde su cuenta de Instagram , la modelo envió un mensaje a los comentarios negativos que ha recibido por su relación con el ex mandatario, luego que Peña Nieto y Angélica Rivera hicieran pública su separación.

"Yo les pregunto: ¿realmente te sientes bien escribiendo eso? ¿Conoces bien a la persona con la que te atreves hablar así? (…) Estás juzgando la portada de un libro sin leer lo que hay dentro", se lee en una de sus historias.

Líneas más abajo se lee lo siguiente: "Yo no soy perfecta y no vivo para hacerlo. Estoy en esta vida aprendiendo igual que tú. Todos tenemos nuestra historia de vida, que no debemos juzgar por quien no la ha vivido".

La modelo culmina su mensaje indicando que "antes de señalar a alguien" hay que asegurarse que "tus manos estén limpias". En otra publicación, Tania Ruiz ha mostrado su cariño a quienes la han apoyado en estos momentos.