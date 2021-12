Un libro sobre la realeza que acaba de ser publicado ha revelado algunos de los dramas reales durante la Navidad de 2019, cuando los duques de Sussex fueron desairados por la reina Isabel II del Reino Unido durante su habitual discurso por fiestas navideñas al pueblo británico.

En su alocución se pudo ver que la monarca no tenía un retrato de Meghan y Enrique en su escritorio. El autor Christopher Anderson ha revelado en su libro Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry y Meghan, que Isabel II retiró a propósito la foto de los duques de Sussex.

“Creo que este es un punto de inflexión”, ha contado Anderson en una entrevista. “Hay todo tipo de mensajes sutiles que se transmiten en este tipo de telenovela que aun continúa. En 2018, se sentó allí frente a un árbol de Navidad. Ella dio su discurso de Navidad y allí estaban las fotos familiares… incluidos Archie, Megan y Enrique, exhibidos de manera muy prominente“, explicó.

Pero al año siguiente, la foto desapareció de la toma en el discurso habitual de la soberana por Navidad. Anderson incluso reveló que le consultaron a la reina Isabel II “qué fotografías quería en la toma junto a ella”, y Su Majestad respondió “no necesitaremos esa”, mientras señalaba una imagen enmarcada de los duques de Sussex.

La reina Isabel II retiró una foto de Enrique y Meghan de su escritorio para su habitual discurso navideño. (Foto: AFP)

Doloroso para el príncipe Enrique

“Creo que fue doloroso [que él lo viera]”, explicó Anderson. “Un amigo de Enrique me dijo que sentía que, en cierto sentido, lo estaban borrando de la familia”. Poco después, los Sussex tomaron la decisión de alejarse de los deberes de la realeza y mudarse a Estados Unidos.

“Parece muy sutil, pero cuando lo piensas, cuando alguien te elimina del álbum familiar, por así decirlo, es un mensaje bastante fuerte”, dijo Anderson. Los Sussex no se han manifestado sobre el supuesto desaire, pero han dejado en evidencia que aún simpatizan con la reina Isabel II luego que llamaran a su hija Lilibet.

