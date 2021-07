Hace unas días se conoció que el príncipe Enrique de Sussex cerró un acuerdo con la editorial estadounidense Penguin Random House para publicar una serie de cuatro libros y acordó también que el segundo se publique sólo tras la muerte de su abuela, la reina Isabel II del Reino Unido. Así lo ha revelado el tabloide británico Daily Mail, que añadió que el contrato prevé un anticipo total de US$40 millones.

Los pormenores entre el príncipe Enrique y el editorial estadounidense por las próximas publicaciones han generado un cisma al interior de la familia real británica, donde varios de sus integrantes temen que esos libros contengan noticias escandalosas sobre ellos y la monarca británica.

La semana pasada, el príncipe Enrique, de 36 años, y la editorial anunciaron la publicación de las memorias: la autobiografía se publicará en 2022 durante el histórico Jubileo de Platino de la monarca. Y la casa real ya ha hecho público que es posible que los príncipes de Sussex no sean invitados.

Meghan de Sussex publicó The Bench, su primer libro infantil. (Foto: AFP)

“Estoy profundamente agradecido por la oportunidad de compartir lo que he aprendido a lo largo de mi vida hasta ahora y emocionado de que la gente lea un relato de primera mano de mi vida que sea preciso y totalmente veraz”, dijo Enrique de Sussex en un comunicado. “Estoy escribiendo esto no como príncipe, sino como el hombre en el que me he convertido”, añadió el hijo menor de Diana de Gales.

Por otro lado, su esposa, Meghan de Sussex, escribirá una guía de bienestar como parte del millonario acuerdo con la editorial estadounidense, según el citado medio. Aún se desconoce cuál será el tema del cuarto libro y quién lo escribirá. El contrato se firmó luego que Enrique y Meghan fueran noticia alrededor del mundo por su controversial entrevista con la famosa presentadora Oprah Winfrey.