La polémica entrevista con Oprah Winfrey solo era el principio. El príncipe Enrique de Sussex ha vuelto a hablar de su pasado royal en una nueva entrevista con Dax Shepard y Monica Padman en el podcast Armchair Expert que posiblemente va a enfadar mucho a la familia real británica.

El popular podcast, al que ha asistido como invitado para publicitar su nueva serie documental en Apple Tv+ y contar algunas historias inéditas de su vida que explican por qué decidió renunciar al trabajo de la familia real para irse a vivir a Estados Unidos con Meghan de Sussex y su hijo Archie.

“La primera vez que Meghan y yo quedamos para que pasara unos días conmigo en Londres, decidimos encontrarnos en un supermercado. Allí fingimos no conocernos mientras nos mandábamos mensajes de texto desde diferentes pasillos”, contó sobre aquel momento en el que nadie conocía de la relación.

“Yo iba de incógnito, con una gorra puesta y mirando al suelo intentando que nadie me reconociera. ¡Es alucinante la cantidad de chicles pegados que ves cuando bajas la cabeza! Pero la gente no paraba de mirarme y algunos incluso se acercaban a mí para decirme hola”, relató el príncipe Enrique de Sussex.

Catalina y Guillermo de Cambridge junto a Meghan y Enrique de Sussex. (Foto: AFP)

Es justamente eso, lo de pertenecer a la realeza y ser observados por millones de personas a cada instante, lo que llevó a Enrique de Sussex a resumir su situación en la Corona como “una mezcla de Truman Show y vivir en un zoológico, no soy la atracción”. Algo que le llevó a pensar en más de una vez en abandonar la familia real mucho antes de conocer a su ahora esposa Meghan de Sussex.

“¿De verdad esa iba a ser mi vida? ¿Sonreír y aguantar lo que me echen? Cuando tenía poco más de 20 años ya sabía que no quería estar en esa posición. No quería hacer eso. Sobre todo siendo consciente del daño que aquella presión hizo a mi madre Diana de Gales. ¿Cómo iba a asentarme y a tener una esposa y una familia sabiendo que la historia volvería a repetirse”, añadió Enrique de Sussex.

El príncipe Enrique, Meghan de Sussex y su hijo Archie. (Foto: AFP)

“El problema es que yo si sabía lo que ocurría detrás de la cortina. He visto cómo es ese modelo de negocio, cómo funcionan las cosas allí, y simplemente no quiero formar parte de ese mundo”, explicó el duque de Sussex en el famoso podcast. Sin embargo, no fue hasta que Meghan le animó ir a terapia que no se atrevió a dar el paso para escapar de la vida que le habían adjudicado desde que nació.

“Me sirvió para sacar la cabeza del suelo y reconocer que si estaba en una posición de privilegio, lo que tenía que hacer era dejar de quejarme. Dejar de pensar que quería hacer algo diferente con mi vida para simplemente hacerlo”, dijo el príncipe Enrique de Sussex sobre su pasado en la familia real británica.