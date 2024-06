Este jueves se conmemoró el 80° aniversario del Día-D, en el que tropas de los aliados desembarcaron en las playas de Normandía, en Francia, para liberar a Europa Occidental del dominio nazi.

El evento fue organizado en las playas de la comuna francesa Ver-sur-Mer, donde se ubica el monumento en honor a los más de 22,000 soldados británicos que murieron el 6 de junio de 1944.

“Ningún francés lo olvidará”, dijo el presidente francés Enmanuel Macron durante su discurso.

Entre los asistentes se encontraron Joe Biden, presidente de Estados Unidos, el rey Carlos III y el príncipe William; el presidente de Canadá, Justin Trudeau; el primer ministro británico, Rishi Sunak; el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski

“Los soldados británicos son nuestros hermanos de armas, y hoy los recordaremos. Nadie en Francia puede olvidar vuestro sacrificio, (...) el de unas tropas guiadas por un sentido del deber y la devoción incalculable”, señaló Macron.

Por su parte, el mandatario estadounidense, Joe Biden, comparó la situación de aquella fecha con la actual guerra entre Rusia y Ucrania.

“Hace 80 años no desaparecimos. La lucha entre la libertad y la dictadura no termina. Ucrania es un ejemplo y ha sido invadida por un tirano, pero no nos daremos la vuelta”, indicó.

Asimismo, Biden resaltó la valentía de los soldados que decidieron ir a la guerra. “Son héroes no porque fueran los más fuertes o implacables sino porque tenían una misión audaz, sabían que morir era una posibilidad y aún así lo hicieron”, enfatizó.

La ceremonia también contó con la presencia de militares y veteranos que participaron en la II Guerra Mundial.

