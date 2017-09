Alex Wubbels, una enfermera en Estados Unidos, fue arrestada violentamente por la policía de Salt Lake City (Utah) tras negarse a sacar sangre a un paciente inconsciente pues alegó que iba en contra de las políticas del hospital.

El hecho ocurrió el pasado 26 de julio; sin embargo recién sale a la luz la denuncia tras publicarse un video de la cámara corporal del policía Jeff Paine donde se ve el preciso momento en que ocurrieron las cosas.

Según el periódico, The Salt Lake Tribune, los agentes querían la muestra del paciente para saber si estaba bajo el efecto de alguna droga cuando su auto chocó, pero esto no pudo realizarse porque la enfermera no lo permitió.

¿La razón? Iba en contra de las normas del hospital pues se prohíbe extraer sangre de un paciente inconsciente a menos que haya consentimiento previo, una orden judicial o que la persona esté bajo arresto.

En el video, que fue publicado en YouTube, se aprecia cómo Wubbels comienza a negarse cordialmente a la petición de los agentes e incluso llama a sus supervisores para constatar la política; sin embargo, ello colmó la paciencia de la policía y fue arrestada por “entorpecer una investigación criminal”.