No se guardó nada. En varias publicaciones y declaraciones afirmó que siente un “interés amoroso” por Bryan Kohberger, quien fue arrestado por haber matado brutalmente a cuatro estudiantes en el estado de Idaho, en Estado Unidos.

La madre soltera de 35 años proveniente de Kentucky, mediante publicaciones en Facebook, le declaró su amor al asesino Bryan Kohberger, quien se encuentra recluido en la cárcel. Expresó que “es como estar enferma de amor”, además, trató de buscar razones para iniciar un romance con el presidiario.

Las publicaciones de Brittney Hislope empezaron cinco días después del arresto, retratándolo como el “interés amoroso con el que está obsesionada”.

En varias oportunidades, publicó que sus signos son escorpio, por lo que podría ser un indicador para estar juntos. Además, hizo una comparación con una escena íntima de la película ‘The Lost Boys’ “me gustaría estar con mi interés amoroso Bryan de esa manera”, mencionó.

Los comentarios no se hicieron esperar, recibiendo algunas críticas, mientras que otros, con el emoticón de ‘me importa’ expresaban su apoyo hacia Brittney Hislope. Esta respondió a los comentarios negativos aclarando que “algunas personas pueden no entenderlo”.

En varias fotos que Brittney Hislope publicó, se la puede ver fuera de la cárcel del condado de Latah donde se encuentra Kohberger, para enviarle cartas y tratar de poder hablar con él. “No pienso estar con nadie más” manifestó.

“No pienso en estar con otros en las formas en que pienso en estar con él, y los pensamientos de estar con él también me dan sensaciones que no me daría cuando pienso en alguien más, porque tengo sentimientos profundos por Bryan y estoy obsesionada con él”, mencionó mediante un post.





ENAMORADA DE OTRO ASESINO





En oportunidades anteriores, Brittney Hislope ya había manifestado interés por otro asesino, llamado Cody Hall quien fue acusado por haber matado a un hombre de 50 años de un balazo.

“Lo visité, puse dinero en su cuenta [del comisario], le escribí cartas y quería tener una relación leal y comprometida [sic] con él”, como resultado, Hall la evitó y la bloqueó para que ya no lo siga buscando en la cárcel. Esto ocurrió en el 2018.





