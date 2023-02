El inmueble ubicado en condado de Westchester estaba siendo revisado por la policía a pedido de un vecino de la zona cuando encontraron a más de 100 gatos encerrados entre basura y mobiliaria abandonada. Posteriormente encontrarían a un hombre y una mujer muertos, los cuales se presume que eran marido y mujer, aunque no pudieron identificarlos.

La policía señaló que no se maneja la hipótesis de un crimen, pero no fueron capaces de investigar correctamente debido a la cantidad masiva de gatos y la suciedad presente en la casa. Las averiguaciones se retomaron luego que los felinos fueron evacuados, señaló Robert Noble, jefe de la policía de Yorktown, según informa The New York Post.

Los agentes del orden no pudieron rescatar a los animales hasta que llegó la Sociedad de Prevención contra la Crueldad Animal, quienes finalmente se llevaron a los felinos.

Las autoridades informaron que los mininos habían sufrido años de abandono; algunas eran gatas preñadas y varios sufrían de enfermedades respiratorias. Todos estaban en un estado de desnutrición y deshidratación severo.

La Sociedad de Prevención contra la Crueldad Animal solo pudo retirar a 100 gatos de la vivienda porque los refugios de la zona están llenos y la residencia parece ser la mejor opción temporal para ellos. No obstante, se encuentran solicitando apoyo ciudadano, pues calculan que la rehabilitación de los gatitos costará más de 40,000 dólares, y no tienen fondos suficientes para ello.





