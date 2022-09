En Reino Unido se reveló hace un tiempo cuáles son los planes que el Estado británico pondrá en marcha para el día que la reina Isabel II del Reino Unido deje de existir. Los documentos del gobierno británico revelan que ningún detalle de ese fatídico acontecimiento se dejará al azar.

MÁS | Los médicos de la reina Isabel II están preocupados por su salud

Según ha dado a conocer la web Politico, en los documentos secretos denominados Operación London Bridge se recoge, entre otras acciones, que durante las horas posteriores al fallecimiento de la reina Isabel II se produciría un apagón en las redes sociales y la prohibición de retuits sobre la noticia.

La Reina Isabel II de Gran Bretaña cumple años el 13 de junio de 2020, pero celebra su 94 cumpleaños este año. (Foto: AFP | Paul EDWARDS).

El plan incluye cambios en la web de la familia real británica con una página en negro en señal de luto y un comunicado en el que se confirmaría la muerte de la monarca, mientras que la web del Gobierno (gov.uk) y las cuentas de las instituciones también contendrían un display en color negro.

Todos los contenidos no urgentes de las instituciones públicas del Reino Unido que pudieran surgir tras las horas posteriores al fallecimiento de la monarca no serán publicados y los retuits en Twitter estarán prohibidos a no ser que tengan el visto bueno del jefe de comunicación gubernamental.

¿Cómo será el funeral?

En los planes se tiene previsto el recorrido que hará la carroza fúnebre de la reina desde Buckingham hasta el Palacio de Westminster, donde sus restos reposarán en un ataúd colocado en lo alto conocido como catafalco que permanecerá abierto al público durante 23 horas los tres días posteriores.

Los integrantes de la familia real británica tendrán un horario para la visita. Asimismo, se tiene ya previsto que el funeral de estado de la monarca tendrá lugar diez días después de fallecida y esa jornada se declarará día de luto nacional, pero además será un día no laborable para los británicos.

La reina Isabel II del Reino Unido es una fanática de las carreras de caballos. (Foto: AFP)

¿Qué hará el gobierno?

El primer ministro británico será informado del fallecimiento de la monarca por un funcionario con las palabras: London Bridge is down (el puente de Londres ha caído), mientras que de manera pública la noticia será dada a conocer a través de PA Media, la agencia nacional de noticias del Reino Unido.

Todos estos papeles incluyen además aspectos relacionados con la Oficina de Asuntos Exteriores como la entrada de turistas o las alertas para hacer frente a potenciales atentados terroristas, así como con el Departamento de Transportes para controlar posibles aglomeraciones en los sistemas de transportes.

De manera interna, se llamará ‘Día D’, y los días anteriores al funeral serán llamados D+1, D+2 y así. El parlamento del Reino Unido y las legislaturas en Escocia, Gales e Irlanda del Norte se suspenderán y el parlamento será revocado si no está reunido. Se decretarán dos minutos de silencio a nivel nacional.

VIDEO RECOMENDADO