En la recta final, Donald Trump arremete nuevamente contra los periodistas

La relación de Donald Trump con la prensa no es la mejor, ya se sabe. Y en la recta final de las elecciones presidenciales, el candidato volvió a atacar a los medios, lo que llevó a su equipo de campaña a salir a poner paños fríos y aclarar lo que en realidad habría tratado de decir.

El expresidente sugirió que no le molestaría que alguien disparara contra los periodistas que cubrían su mitin el domingo en el condado de Lancaster, Pensilvania.

El equipo de Trump emitió una declaración para calmar los ánimos y el contexto de lo dicho por el candidato.

El comunicado, emitido por el portavoz de la campaña Steven Cheung poco después de que Trump terminara sus declaraciones, no reflejaba con exactitud lo que el expresidente dijo durante su mitin de campaña en Pensilvania y fue un intento descarado de la campaña de dar la vuelta a los comentarios violentos a dos días de la jornada electoral, señala CNN.

"La declaración del presidente sobre la colocación de cristales protectores no tiene nada que ver con que se haya hecho daño a los medios de comunicación, ni con nada parecido. Se trataba de amenazas contra él espoleadas por la peligrosa retórica de los demócratas. De hecho, el presidente Trump estaba afirmando que los medios de comunicación estaban en peligro, en el sentido de que lo estaban protegiendo y, por lo tanto, estaban en gran peligro ellos mismos, y deberían haber tenido un escudo protector de vidrio, también. No puede haber otra interpretación de lo que se dijo. En realidad, estaba velando por su bienestar, ¡mucho más que por el suyo propio!", afirmó Cheung en un comunicado.

Pero Trump dijo este domingo que no le importaría que alguien "disparara a través de las noticias falsas" si estuvieran intentando "llegar a mí", mientras hablaba de la forma en que estaba colocado el cristal protector que le rodeaba en el escenario.

"Tengo un trozo de cristal aquí... y tengo este trozo de cristal aquí. Pero todo lo que tenemos aquí son las noticias falsas, ¿verdad? Y para llegar a mí alguien tendría que disparar a través de las noticias falsas, y eso no me importa tanto. No me importa", aseveró Trump.

CONFIADO

El candidato presidencial republicano, dijo que espera que el ganador de las elecciones presidenciales sea declarado el día de los comicios.

En una entrevista con ABC News , se le preguntó si creía que había alguna posibilidad de que pudiera perder.

“Sí, supongo que sí”, respondió Trump. Y luego agregó: “Supongo que se puede perder, se puede perder. Quiero decir, eso pasa, ¿no? Pero creo que tengo una ventaja bastante sustancial… Podrían pasar cosas malas. Ya sabes, pasan cosas, pero va a ser interesante”.

