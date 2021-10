Un empresario chino identificado como Lu Heng, especialista en arbitraje de internet con sede en Hong Kong, obtuvo 6,2 millones de direcciones de internet en África entre los años 2013 y 2016, lo que representa al menos un 5% del total del continente.

Los proveedores del servicio de internet y otros a quienes AFRINIC asigna bloques de IP ya no los compran, pagan cuotas o especies de membresía para cubrir los costos administrativos que se mantienen bajos intencionalmente.

Al revocarse las direcciones, el empresario chino se defendió, por lo cual, a finales de julio, sus abogados persuadieron a un juez en Islas Mauricio de congelar sus cuentas bancarias, presentando a su vez una demanda por difamación de 80 millones contra AFRINIC.

Esto ha conmocionado a la comunidad de redes, pues se considera que, en nuestros tiempos, el internet es un recurso necesario para el progreso de las sociedades, por lo cual es preocupante la situación actual, considerando los hechos.

“Nunca se pensó realmente, particularmente en la región AFRINICA, que alguien simplemente atacaría directamente un elemento fundamental de la distribución de Internet y simplemente intentaría apagarlo, tratar de hacer que desapareciera”, manifestó Bill Woodcock, director ejecutivo de Packet Clearing House, una organización mundial sin fines de lucro que ha ayudado a construir Internet en África.

Lu ha negado haber hecho algún trato deshonesto, pues no rompió ninguna regla para obtener los recursos digitales del continente africano: “Se supone que AFRINIC sirve a Internet, no se supone que sirva a África”, excusó Lu en el medio The Associated Press.

AFRINIC intenta recuperar las bienes raíces de internet en este continente, pues los recursos de internet a la larga pueden mejorar varios sectores, como educación e incluso el trabajo.

VIDEO RECOMENDADO:

null null