Emma Coronel, esposa de "El Chapo", dice que lo admira y no es como lo 'pintan' La joven esposa de "El Chapo" Guzmán, que está siendo juzgado en Estados Unidos por narcotráfico, brindó una entrevista a The New York Times y reveló detalles de su relación con el ex líder del cártel de Sinaloa.

Emma Coronel, de 29 años, comparte dos hijas pequeñas con "El Chapo" Guzmán. (Foto: AFP)