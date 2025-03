Elon Musk recorta casi US$ 1 millón para la crianza de alpacas en Perú

El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) liderado por Elon Musk anunció la cancelación de subvenciones de US$ 4,5 millones. El recorte incluye a un programa de cría de alpacas en Perú, así como para reducir la discriminación de los recicladores en Bolivia.

La Fundación Interamericana, agencia con un presupuesto de US$ 60 millones para entregar subvenciones extranjeras, fue reducida a solo un empleado activo, de acuerdo a DOGE.

La agencia gubernamental informó que las subvenciones eliminadas incluyeron US$ 903,811 destinados para la crianza de alpacas en Perú, US$ 364,500 para la reducción de la discriminación social contra los recicladores en Bolivia y US$ 323,633 para promover la comprensión cultural de los migrantes venezolanos en Brasil.

De igual manera, se han reducido otras subvenciones, incluyendo US$ 813,210 destinados a huertos en El Salvador, US$ 731,105 para optimizar la comercialización de hongos y guisantes en Guatemala, US$ 677,342 para aumentar las ventas de frutas y mermeladas en Honduras, US$ 483,345 para mejorar la producción artesanal de sal en Ecuador y US$ 39,250 para la apicultura en Brasil.

Estos recortes forman parte de las propuestas del presidente Donald Trump, quien impulsa un recorte del gasto público a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Para esta tarea designó a Elon Musk, a quien le dio 18 meses para hacerlo.

Hasta el 4 de marzo, la página web de DOGE indica que se han llevado a cabo 2,334 cancelaciones de contratos, lo que ha resultado en un ahorro total de 8 mil millones de dólares, además de 3,489 cancelaciones de subvenciones que han generado aproximadamente 10 mil millones de dólares en ahorros, y 748 cancelaciones de arrendamientos, que han permitido un ahorro de alrededor de 660 millones de dólares en arrendamientos.

(Con información de Fox News)

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO