Este sábado 15 y domingo 16 de mayo se llevarán a cabo las Elecciones municipales de Chile de 2021, donde las personas habilitadas, según el Padrón Electoral definitivo publicado por el Servicio Electoral (Servel) el 10 de febrero de 2021, deberán elegir constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores regionales.

Cabe mencionar que si bien la recomendación es que la ciudadanía asista a su centro de votación para participar en este proceso cívico, el voto no es obligatorio, sino voluntario. No obstante, sí aplica la obligatoriedad para aquellos que fueron elegidos vocales de mesa o miembros de Colegios Escrutadores. Quienes no cumplan con su deber, arriesgan una multa.

Por otro lado, estas elecciones serán la segunda vez que los ciudadanos asistan a votar en el contexto de la pandemia del COVID-19; por ello, el Gobierno estableció algunas medidas para evitar la propagación del virus. Entre ellas: mantener distancia física de al menos un metro, uso obligatorio de mascarilla, utilizar alcohol gel constantemente y llevar el propio lápiz pasta azul; además se ha determinado un horario para asistir a las urnas.

Este sábado 15 y domingo 16 de mayo se llevarán a cabo las Elecciones municipales de Chile de 2021 (Foto: Twitter/Servel)

CUÁLES SON LOS HORARIOS PARA IR A VOTAR ESTE 15 Y 16 DE MAYO

El 15 y 16 de mayo, las mesas receptoras de sufragios se abrirán desde las 08:00 a las 18:00 horas, y no podrán cerrar mientras haya alguna persona esperando emitir su voto. Asimismo, durante estos dos días y en todos los horarios, se dará preferencia a las siguientes personas:

Las mujeres embarazadas Personas con algún tipo de discapacidad Electores que requieran ser asistidos Adultos mayores de 60 años

Servel ha recomendado que los adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas que deseen votar en un horario con menor tránsito de electores, acudan entre las 14:00 y 18:00 del día sábado 15 de mayo.

Cabe recordar que las personas que acudan a votar, no necesitan pedir un permiso de desplazamiento en la Comisaría Virtual. Además, quienes vivan en comunas en Fase 1 o Fase 2, podrán trasladarse a sus locales de votación solo con su cédula de identidad o pasaporte, documentos que pueden estar vencidos desde el 1 de octubre de 2019.

CÓMO SABER MI LOCAL DE VOTACIÓN

Para consultar dónde emitirás tu voto, ingresa a la página web consulta.servel.cl

Allí podrás revisar si se te ha habilitado sufragar, también podrás confirmar tu región y comuna en la que te encuentres inscrito.