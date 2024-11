Estas son las portadas de los diarios de Estados Unidos en el día de las elecciones (VIDEO)

Hoy, millones de estadounidenses se dirigen a las urnas para decidir el rumbo del país, eligiendo entre dos figuras con una gran trayectoria en la política: Kamala Harris, actual vicepresidenta demócrata, y el exmandatario republicano Donald Trump. La contienda ha captado la atención tanto nacional como internacional, y se perfila como una de las elecciones más seguidas en la historia reciente.

Imagen Opinión América Latina y elecciones en EE.UU. Si gana Harris se esperaría un impacto regional más benigno al mantener una continuidad política, aunque se esperaría algún endurecimiento de las políticas sobre inmigración y China. Habría mayor previsibilidad y se esperaría la renovación del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), sin mayores cambios. Felipe Morris

En medio de un ambiente de polarización y tensiones, los medios de comunicación estadounidenses han puesto el foco en esta jornada electoral con titulares que reflejan la importancia y las expectativas en torno a los resultados.

Diarios como The New York Times y The Washington Post han destacado las implicancias de esta elección en la dirección futura del país, abordando desde temas económicos y de salud hasta la crisis climática y la política exterior.

The New York Times: "Preocupación y esperanza en el último día de votaciones"

Imagen

The Washington Post: "Una carrera histórica, hasta el final"

Imagen

The Boston Globe: "Una carrera sinuosa y tensa hasta el final"

Imagen

The Dallas Morning News: "Conducir hasta la línea de meta"

Imagen

The Wall Street Journal: "La carrera reñida llega a la línea de meta"

Imagen

Chicago Tribune: "Harris y Trump aceleran en el último esfuerzo"

Imagen

Houston Chronicle: "Historia en proceso"

Imagen

New York Post: "Desempate: una victoria, una derrota, y un final de infarto más"

Imagen

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO