La calcomanía 'Yo voté': símbolo del deber cívico que no pierde vigencia

Desde la década de 1980, las calcomanías de 'Yo voté' se han convertido en un accesorio distintivo durante las elecciones en Estados Unidos. Este pequeño adhesivo ha ganado popularidad al simbolizar el compromiso de los ciudadanos con el sistema democrático y ha sido, para muchos, una motivación para participar en el proceso electoral y animar a otros a hacerlo.

La profesora de psicología Judith A. Hall, de la Universidad de Northeastern, explicó a The New York Times que la calcomanía no solo es un simple adhesivo; es también una “señal social” que transmite el compromiso del votante con la democracia y sirve como motivación para otros. “Es una forma de demostrar el orgullo por el sistema democrático”, afirmó Hall, resaltando el valor que la calcomanía tiene para la sociedad.

Aunque se popularizó en los años ochenta, el origen de la calcomanía es motivo de debate. La Asociación de Agentes Inmobiliarios de Phoenix, en Arizona, sostiene que fue la primera en usarla para incentivar a los votantes en 1985. Sin embargo, The Miami Herald informó que, en 1982, varios negocios en el sur de Florida ya ofrecían descuentos a quienes llevaban una calcomanía de “Yo voté”, una práctica que, aunque fomentaba la participación, es técnicamente ilegal.

A pesar de las diferencias en su distribución y de los cambios en el proceso de votación, la calcomanía de 'Yo voté' sigue siendo un símbolo importante del deber cívico en Estados Unidos, recordándonos la relevancia de participar y el valor del acto de votar.



