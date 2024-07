Secundada por un masivo apoyo de los demócratas, Kamala Harris prometió ayer ganar las elecciones de noviembre contra Donald Trump, a quien comparó con “depredadores” y “estafadores”, en un discurso tras la “montaña rusa” que supuso la renuncia de Joe Biden.

La vicepresidenta estadounidense inyectó así optimismo a los demócratas desde Delaware, y lo hizo atacando directamente a Trump.

“Háganme caso cuando digo que conozco el tipo (de persona) que es Donald Trump”, les dijo, remontándose a su época de fiscal de California, cuando tuvo que lidiar con “depredadores que abusaron de mujeres, estafadores que timaron a los consumidores, tramposos que rompieron las reglas en beneficio propio”.

“Lucharemos por la libertad reproductiva, sabiendo que, si Trump tiene la ocasión, firmará una prohibición del aborto para todos los estados”, afirmó en su primer discurso electoral desde que el presidente Joe Biden abandonó su candidatura a la reelección.





La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris y el presidente Joe Biden reaccionan en el escenario durante un evento de campaña en Carolina del Norte, el 26 de marzo de 2024. (EFE/EPA/ALLISON JOYCE).

Harris, que es negra y de ascendencia surasiática, además de la única mujer vicepresidenta en la historia de EE.UU., reconoció “una montaña rusa” de emociones tras la renuncia de Biden.

Junto al apoyo de diversas personalidades, Harris recibió también ayer la noticia de haber recaudado 81 millones de dólares en solo 24 horas tras el anuncio de Biden, marcando un hito en la actual campaña presidencial estadounidense.

El Partido Demócrata deberá ahora nombrar a un nuevo candidato en la convención que se celebrará en Chicago a partir del 19 de agosto.





ANÁLISIS: HUGO DE ZELA, EXEMBAJADOR DE PERÚ EN EE.UU.

“Si bien parece que Kamala Harris será la candidata demócrata, la decisión final se tomará en la convención nacional de agosto. De confirmarse su postulación, Donald Trump evitará hablar del tema de la edad, mientras que Harris tratará de aprovecharlo. También el hecho de que es mujer le puede traer votos importantes, así como su posición sobre los migrantes, que no es tan tajante como la que tiene Trump.

El primer objetivo de Kamala es unificar a los demócratas. Por ejemplo, Barack Obama hasta ahora no le ha dado su apoyo y así como él hay otros importantes líderes demócratas que aún no lo han hecho. Si es que no tiene un partido unificado, sus posibilidades de ganar son nulas. Y si lo consigue, tendría que empezar a conquistar votos en sectores contrarios a Trump como las mujeres, migrantes y la población negra. Esos podrían ser los sectores donde podría crecer rápidamente”.





DATO

-Kamala Harris es la gran favorita para ser la candidata del Partido Demócrata, tras ser respaldada no solo por Joe Biden, sino por el expresidente Bill Clinton y su esposa Hillary, exsecretaria de Estado, y sobre todo por la exjefa de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi. Sería nombrada en agosto.





