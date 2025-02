Elecciones en Ecuador: Daniel Noboa denuncia "irregularidades"

El mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, denunció este martes "irregularidades" en la primera vuelta para elegir presidente, aunque las misiones de observación de la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA) descartaron cualquier tipo de fraude.

El gobernante supera por menos de un punto a su rival izquierdista Luisa González. Ambos tendrán una revancha en el balotaje el 13 de abril.

Los inesperados y ajustados resultados fueron un golpe para Noboa, cuando había dicho que ganaría en un solo turno.

"Ha habido muchísimas irregularidades y seguíamos contando. Seguíamos revisando en ciertas provincias que había cosas que no cuadraban o incluso no cuadraban con el conteo rápido de la OEA, el cual nos ponía con una cifra mayor, el trabajo todavía no está terminado", aseguró el mandatario de 37 años en una entrevista con Radio Centro de Guayaquil.

Noboa explicó así las razones por las cuales no celebró ni hizo declaraciones al final de la jornada electoral del domingo, cuando los resultados ya arrojaban un empate técnico con González, del partido Revolución Ciudadana.

Poco después, en una rueda de prensa en Quito, los observadores de la UE aseguraron no tener "ni un solo elemento objetivo que indique que ha habido cualquier tipo de fraude".

¿QUÉ DICE LA OEA?

De su lado, la OEA indicó en un comunicado que su "conteo rápido" coincide con los resultados de la autoridad electoral y que "no ha identificado ni recibido indicios de irregularidades".

Hay polarización y "lamento profundamente que a ésta se haya unido una cierta narrativa de fraude en estas elecciones", dijo Gabriel Mato, jefe de la delegación de la UE.

