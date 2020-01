El próximo 26 de enero se realizará el proceso electoral extraordinario para elegir al nuevo Congreso de la República del Perú, siendo España el segundo país en el mundo que alberga la mayor cantidad de electores hábiles.

En el país europeo residen actualmente 145.804 votantes peruanos, solo debajo de Estados Unidos, que tiene a 304.860 electores registrados. Argentina con 141.566, Chile con 113.083 e Italia con 92.020 cierran la lista, según datos divulgados por la ONPE la semana pasada.

Ante esta situación, los consulados de Madrid y Barcelona, ciudades con mayor presencia de peruanos en España, se preocuparon por publicar información valiosa sobre las Elecciones 2020, relacionados a las sedes de votación, miembros de mesa elegidos, horarios, multas, etc.

¿Dónde votará los peruanos en España?

El Consulado peruano en Madrid habilitó una sección en su web oficial en la que responde a las dudas que podrían tener nuestros compatriotas de cara a las elecciones.

El lugar de votación en la capital española será el pabellón de Cristal del Recinto Ferial de Casa de Campo, ubicada en la avenida Principal 16 28011. Este amplio local cuenta con tres niveles, todos conectados con escaleras mecánicas y ascensores para comodidad de sus visitantes.

Pabellón de Cristal de la Casa de Campo, centro de votación peruano para las Elecciones 2020, en Madrid. (Foto: Ayuntamiento de Madrid)

Para ejercer el voto en Madrid, el ciudadano peruano debe estar registrado en el padrón electoral de la circunscripción de esta Oficina Consular, que incluyen las localidades de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura (Cáceres, Toledo, Badajoz, Guadalajara, Ciudad Real, Cuenca y Albacete).

Aunque, la manera más segura de conocer la mesa de sufragio es a través de la página web Elecciones Congresales 2020 de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En tanto, el consulado peruano en Barcelona también se preparó de manera adecuada para atender las consultas de nuestros compatriotas. Por ello, habilitó una sección en su website con información relevante y también publicó un documento en la que responde preguntas frecuentes.

Las autoridades nacionales en dicha jurisdicción difundieron además los centros de votación en Cataluña (donde existen cerca de 40 mil electores peruanos registrados, 30 mil de ellos en Barcelona) y otras ciudades de España, como Málaga, Las Palmas, Zaragoza, Mallorca, Salamanca, Oviedo, etc.

El pabellón italiano de la “Fira de Barcelona Montjuic” será uno de los locales de votación de los peruanos que residen en Cataluña, España. (Foto: Fira Barcelona)

Los peruanos residentes en Barcelona deberán acudir a las mesas de votación ubicados en la “Fira de Barcelona Montjuic”, pabellón italiano, en la dirección Plaza de Carles Buïgas 8, 08038, a un paso de la Plaza de España. A continuación, los otros locales de sufragio en España:

Localidad Lugar Dirección Lérida Centro Latinoamericano de Lleida General Brito 5, 25007, Lleida Girona L’Estació Espai Jove Carrer de Santa Eugènia 17, 17005, Girona Tarragona Ayuntamiento de Tarragona Plaça de la Font 1, 43003, Tarragona Málaga Consulado Honorario del Perú en Málaga Calle Marbella Nº 7, 29640 Mallorca Casal de Barri Es Rafal- Ayuntamiento

de Palma Carrer de Joan Estelrich Artigues 50, Palma, 07008 Salamanca Consulado el Perú en Salamanca Ramón de Mesoneros Romanos 10-20, Urb. Vista

Hermosa Santa Cruz de

Tenerife Centro Socio Cultural Ramón Jorge

Frias Avenida Buenos Aires 66, CP 38003 Las Palmas de

Gran Canaria Consulado del Perú en Las Palmas de

Gran Canaria Torre Izquierda, Calle Gral. Mas de Gaminde 45,

35006 Oviedo Oficina Municipal de Atención al

Inmigrante Plaza Lago Enol 2, 33010. Oviedo, Asturias Vigo Parroquia Perpetuo Socorro de Vigo Rúa Lalín 3, 36208 Vigo, Pontevedra Zaragoza Parroquia Nuestra Señora del Portillo Calle Monseñor Oscar Romero No. 1, 3

Bajos, 50004 Andorra Centro Cultural La Llacuna C/ Mossèn Cinto Verdaguer 4, Andorra la Vella

Otro dato importante es que si un ciudadano peruano habilitado para votar en España no lo hace, con o sin justificación, no está obligado a pagar multa. Sin embargo, si es miembro de mesa y no cumple con votar, sí paga una multa ascendiente a 64 euros.

En el caso de los miembros de mesa, al igual que en Perú, ellos recibirán un refrigerio durante toda su jornada.

Cabe destacar que, hasta la fecha los votantes que tengan el DNI caducado pueden cumplir con su deber cívico.

Asimismo, el Consulado peruano ha decidido convocar a voluntarios que puedan apoyar las labores de la oficina Consular el día de las elecciones. Los principales requisitos para este voluntariado es tener entre 25 a 55 años y experiencia en apoyo en procesos electorales.

De esta manera, los miles de votantes en España podrán participar de la jornada electoral que servirá para elegir a los 130 congresistas que reemplazarán a los elegidos en 2016, clausurados por el presidente Martín Vizcarra.