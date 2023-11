Este domingo los argentinos acudieron a las urnas para decidir quién reemplazará a Alberto Fernández en La Casa Rosada: el oficialista Sergio Massa o el libertario Javier Milei. Al 91,81% de las mesas escrutadas, Milei se impuso con 55,86% frente al 44,13% de Massa.

Tras una larga jornada electoral, el ministro de Economía reconoció su derrota en un discurso brindado ante sus simpatizantes, que acudieron a escucharlo en su bunker en la ciudad de Buenos Aires.

“Quiero decirles que, obviamente, los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y desearle suerte, porque es el presidente que la mayoría de argentinos eligió para los próximos 4 años. Lo hice convencido de que lo más importante que le tenemos que dejar a los argentinos es el mensaje de que la convivencia, el dialogo y el respeto por la paz es el mejor camino que podemos recorrer”, mencionó.

En esa línea, Massa agregó que le planteó a Milei, en su calidad de presidente electo, y a Fernández, en su calidad de presidente en funciones, la posibilidad de que mañana mismo se pongan en marcha “mecanismos de enlace y transición, de recambio democrático, para que los argentinos en los próximos 19 días no tengan ni dudas ni incertidumbres del normal funcionamiento del sistema económico, social, político e institucional”.