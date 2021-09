El controvertido economista Javier Milei -primer precandidato a diputado- fue una de las sorpresas en las elecciones primarias legislativas de Argentina con su bloque La Libertad Avanza, que se afianzó como la tercera fuerza política más votada en la ciudad de Buenos Aires.

Con el 98.65% de las mesas escrutadas obtenía un 13.66% de los votos, cifra que el economista consideró como un “excelente resultado para alguien que se inicia en la política”.

Según informa el diario La Nación, Milei se mostró cauto un día después de las elecciones y con “los pies en la tierra”, incluso evitó dar señas sobre una eventual postulación presidencial en 2023: “Con la inestabilidad económica y política de la Argentina cualquier cuenta hacia 2023 es profundamente irresponsable”.

Esta calma dista de la euforia tras las elecciones, aclamado por sus seguidores dejó ver su vehemente oposición a la política tradicional, una marca de su polémico estilo que ha logrado una gran repercusión mediática en los últimos meses.

“A pesar de estos resultados, es solo el primer paso en busca de la reconstrucción nacional, el paso para volver a una Argentina potencia (...) estamos en la Argentina del 50/50, 50% de inflación, 50% de pobres, y si no hacemos un cambio de 180 grados en 50 años seremos la Villa Miseria más grande del mundo, por lo tanto, que tiemble la casta política”, exclamó Milei.

#Decision2021 | Habló Javier Milei, tras su histórica elección en la Ciudad de Buenos Aires: "Que tiemble la casta política" https://t.co/FGoLCsReyj pic.twitter.com/8CuysMQqQf — TN - Todo Noticias (@todonoticias) September 13, 2021

Macri celebra la “nueva oportunidad”

Juntos por el Cambio, la principal coalición opositora argentina, a la que pertenece el expresidente Mauricio Macri, festejó la “nueva oportunidad” obtenida en las urnas tras ser, en las primarias legislativas celebradas hoy, la primera fuerza en número de votos en los principales distritos.

“Gracias a todos los que fueron a votar hoy y nos dieron una nueva oportunidad. Sabemos que es una tarea y una obligación”, expresó en su búnker electoral la precandidata a diputada por la ciudad de Buenos Aires y exgobernadora de la provincia bonaerense María Eugenia Vidal, una de las triunfadoras de la jornada.

En estas primarias de voto obligatorio, las coaliciones podían presentar varias listas de precandidatos por formación: la más votada de cada frente que haya obtenido al menos el 1,5 % de todos los votos emitidos quedará habilitada para las generales del 14 de noviembre, en las que se renovará la mitad de diputados -con incorporaciones procedentes de todas las provincias y la capital- y un tercio del Senado, que este año solo renueva representantes de ocho distritos.

Alberto Fernández se lamenta

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, reconoció, tras conocerse el claro triunfo de la oposición en las primarias legislativas en los principales distritos del país, que “algo” no habrá hecho bien su Gobierno para no haber recibido el apoyo que esperaba, pero se comprometió a trabajar para revertir el resultado en las generales de noviembre.

“Evidentemente algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe como esperábamos que nos acompañe, y todos los que estamos aquí escuchamos el veredicto de la gente, con respeto y mucha atención”, dijo el mandatario al comparecer en el búnker en Buenos Aires del oficialista Frente de Todos, acompañado de la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández, líder de la facción kirchnerista del peronismo, quien prefirió no hablar.

Con información de EFE

