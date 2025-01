El video viral que llama a los venezolanos a LUCHAR HASTA EL FINAL

Millones de personas en el mundo entero se alistan para la marcha convocada para este 9 de enero por María Corina Machado -lider de la oposición en Venezuela- en protesta contra la dictadura de Nicolás Maduro que pretende perpetuarse en el poder.

Un video, que rápidamente se ha hecho viral, recuerda que este régimen mantiene al presidente Edmundo Gonzáles Urrutia en el exilio y a Machado en la clandestinidad. Además, se hace mención a las 7 millones de familias separadas por la inmigración forzada

En el clip se da cuenta que la dictadura chavista que lleva 25 años silenciando al país y se advierte sobre las más de 2.000 personas que están detenidas en Venezuela tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.

El mensaje que culmina con un "HASTA EL FINAL" llama a la unión de "los de aquí" y "los de allá" para vencer al régimen que este martes secuestró al yerno de Edmundo González y que amenaza con detenerlo si pisa Venezuela con la finalidad de asumir el poder que le corresponde.

RECRUDECE LA REPRESIÓN

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y próxima vicepresidenta del país si la dictadura chavista da marcha atrás, afirmó hoy en una entrevista con la BBC que el régimen de Nicolás Maduro enfrenta su momento de mayor fragilidad y que recurrirá a la violencia para quedarse en el poder. Lo ocurrido con el familiar de González confirman la palabra de la lideresa.

La opositora reiteró que la represión es el único recurso que le queda al dictador y aseguró que no será suficiente para sostener su permanencia en el poder: “Maduro sabe que no hay manera de mantenerse, excepto utilizando la violencia, y eso no puede sostenerse”.

