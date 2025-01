El saludo 'nazi' de Elon Musk da más risa que miedo, pero hay razones para preocuparse (VIDEO)

Elon Musk, el dueño X y una de las personas más cercanas a Donald Trump -a quien alaba sin ningún reparo- llamó la atención del mundo ayer cuando extendió dos veces su brazo con la palma hacia abajo, lo que generó comparaciones con el saludo nazi. Su actitud que terminó por hacerse viral al convertirse en una serie de memes acabó dando más risa que miedo, sin embargo, hay varias razones para preocuparse.

El incidente ocurrió en el recinto deportivo del Capital One Arena de Washington, donde se reunieron los seguidores del recién investido presidente de Estados Unidos.



Musk, que dirige Tesla y SpaceX, dijo: “Solo quiero decir gracias por hacerlo posible, gracias”. Y luego, con el gesto adusto, se llevó la mano al corazón antes de extender el brazo por encima de la cabeza con la palma hacia abajo. Después de darse la vuelta, repitió el movimiento a quienes estaban detrás de él.

Las reacciones no se hicieron esperar. Masha Pearl, directora ejecutiva de Blue Card, una fundación que apoya a los sobrevivientes del Holocausto, dijo a The New York Times que estaba “profundamente preocupada” por la acción de Musk y calificó el acto como “un saludo nazi”.

“Elon Musk estuvo involucrado en incidentes antisemitas en el pasado. Por eso, era un símbolo inequívoco de odio, violencia y genocidio”, afirmó al citado medio.

Musk no respondió a un correo electrónico de NYT en el que se le solicitaban comentarios.

"El lunes por la noche, compartió la publicación de un usuario en X que decía que el “engaño del saludo” era parte de una “campaña de trucos sucios” demócrata contra Musk", refiere el diario.

LAS CRÍTICAS

Claire Aubin, una historiadora especializada en el nazismo en Estados Unidos, afirmó que el gesto de Musk, futura cabeza del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (Doge), fue un "sieg heil", el saludo nazi.

"Mi opinión como profesional es que tienen ustedes razón, hay que creer lo que están viendo", escribió Aubin en la red social X, coincidiendo con quienes consideran que el gesto del magnate fue un saludo nazi.

El propio Musk, que en la administración Trump estará encargado de recortar la administración federal, escribió luego en su red social que sus detractores tendrán que buscarse "mejores trucos sucios" para criticarlo. "El ataque 'todo el mundo es Hitler' está demasiado visto", dijo, citado por AFP.

Ruth Ben-Ghiat, historiadora del fascismo, también consideró que se trató "de un saludo nazi, y muy agresivo además".

Uno de los asistentes al mítin dijo a AFP que creyó que Musk estaba de broma. "Tiene mucho humor, y recurre mucho al sarcasmo. Cuando hizo eso en el estrado, no creo que estuviera en serio", comentó Brandon Galambos.

La Liga Antidifamación (ADL), una organización creada para combatir el antisemitismo, y que en el pasado criticó a Musk, lo defendió en esta ocasión: "Lo que parece es que Elon Musk hizo un gesto raro en un momento de entusiasmo, pero no un saludo nazi".

Aaron Astor, también historiador, rechazó igualmente que el gesto de Musk fuera el de los nacionalsocialistas.

"He criticado en muchas ocasiones a Elon Musk por dejar que haya neonazis contaminando su plataforma. Pero este gesto no es un saludo nazi", escribió en X. Y agregó: "Es el gesto de un hombre socialmente peculiar y autista, que le dice a la muchedumbre: 'mi corazón está con ustedes'".

En 2021, Musk anunció que había sido diagnosticado con el síndrome de Asperger, considerado una forma de autismo.

Elon Musk llamó la atención también por su atuendo. Llegó vestido con un abrigo largo negro y gafas de sol que podrían pertenecer a un villano de ciencia ficción. No faltaron las comparaciones con personajes de 'Matrix', 'Blade Runner' y hasta con un "CEO de un culto espacial".

LA REPERCUSIÓN EN ITALIA

Andrea Stroppa, un confidente cercano de Musk que lo ha conectado con la primera ministra italiana de extrema derecha Giorgia Meloni, publicó el clip de Musk con la leyenda: "El Imperio Romano ha vuelto, comenzando con el saludo romano".

El saludo romano, explica la BBC, fue ampliamente utilizado en Italia por el partido fascista de Benito Mussolini, antes de ser adoptado más tarde por Adolf Hitler en Alemania.

Stroppa borró posteriormente su publicación, según informaron los medios italianos.

Más tarde publicó que "ese gesto, que algunos confundieron con un saludo nazi, es simplemente Elon, que tiene autismo, expresando sus sentimientos diciendo: 'Quiero darte mi corazón'", afirmó.

Andrea Stroppa, quien acaba de cumplir 30 años, está entre los investigados por la Fiscalía de Roma en el procedimiento que ha llevado al arresto del director general de Sogei, Paolino Iorio, y en el que se procede por corrupción y alteración de subasta.

Recientemente, el dueño de X, ha hecho declaraciones en apoyo del partido ultraderechista AfD de Alemania y del partido británico antiinmigración Reform UK.

En diciembre de 2024, surgieron informes sobre conversaciones entre Musk y Nigel Farage para una posible donación de hasta 100 millones de dólares al partido británico Reform UK, lo que podría representar la mayor contribución política en la historia del Reino Unido.

EL DONANTE

Durante el ciclo electoral de 2024, Musk se convirtió en uno de los principales donantes de la campaña de Donald Trump. A través de su comité de acción política (PAC) denominado America PAC, Musk aportó aproximadamente 277 millones de dólares para respaldar la reelección del magnate.

Históricamente, Musk ha distribuido sus donaciones de manera equitativa entre demócratas y republicanos. Desde 2002, ha donado cerca de 1.2 millones de dólares a políticos, partidos y comités de acción política, destinando aproximadamente 542,000 dólares a demócratas y 574,500 dólares a republicanos.

A enero de 2025, Elon Musk es reconocido como la persona más rica del mundo, con una fortuna estimada en 426.000 millones de dólares.

