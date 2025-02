El plan de Trump para resolver la guerra entre Rusia y Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para llegar al fin de la guerra entre Rusia y Ucrania, la cual cumplirá tres años en once días.

Desde la campaña presidencial de 2024, el magnate no descartó reanudar las conversaciones con el presidente ruso, Vladimir Putin, las cualesfueron suspendidas por el expresidente Joe Biden en una clara señal de apoyo a Ucrania.

Esta vez, el mandatario estadounidense informó que el miércoles se comunicó directamente con Putin, con quien mantuvo una "larga y muy productiva" conversación. Además, aseguró a través de su red social Truth Social que han "acordado que nuestros respectivos equipos inicien negociaciones de inmediato".

El magnate republicano aseguró a los medios de la Casa Blanca que podría reunirse con Putin en Arabia Saudita.

Ucrania ofrece intercambiar territorios

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ante lo que parece ser una negociación inminente impulsada por Estados Unidos, ofreció realizar un intercambio de los territorios que hasta el mometno han sido tomados por ambos países

Zelenski dijo al diario británico The Guardian, en una entrevista publicada el 11 de febrero, que ofrecería a Putin entregar territorio ruso que Ucrania tomó en la región de Kursk hace seis meses.

"Cambiaremos un territorio por otro", dijo, aunque no precisó cuáles. "No lo sé, ya veremos. Pero todos nuestros territorios son importantes, no hay ninguna prioridad", agregó.

Como se recuerda, Rusia ha invadido y anexado cinco regiones ucranianas desde 2014 (Crimea, Donetsk, Kherson, Lugansk y Zaraporizhia). Sin embargo, no tiene control absoluto sobre ellas.

Asimismo, el presidente ucraniano reconoció que es inviable mantener la seguridad de su país únicamente con seguridad europea. "Hay voces que dicen que Europa podría ofrecer garantías de seguridad sin los estadounidenses, y yo siempre digo que no", indicó.

Rusia rechaza propuesta de Zelensky

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, rechazó la propuesta de intercambiar territorios hecha por el mandatario ucraniano.

"Esto es imposible. Rusia nunca ha discutido y nunca discutirá el tema del intercambio de su territorio", dijo a periodistas.

Esta postura parece ser la que también consideraría el gobierno norteamericano. Trump aseguró que considera poco probable que las fronteras de Ucrania vuelvan a tener la demarcación previa a 2014. No obstante, indicó que "parte de esa tierra regresará".

Otro plan de Trump es que Ucrania no forme parte del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), al cual pretende adherirse desde la década de 1990, pero cuya pretensión aumentó tras las anexiones rusas.

En ese sentido, el mandatario norteamericano se mostró de acuerdo con su secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien consideró que no hay posibilidad de que Ucrania integre el bloque de seguridad occidental.

Encuentro crucial

El presidente de Ucrania se reunirá este viernes con el vicepresidente de Estados Unidos, James Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio. El encuentro tendrá lugar en la Conferencia de Seguridad que se llevará a cabo en la ciudad alemana de Múnich.

Se espera que Zelenski y los altos funcionarios norteamericanos aborden los pasos a seguir en esta negociación apresurada. Mientras tanto, las intenciones de Trump para una "paz" forzada es clara: Rusia mantendrá parte del territorio ucraniano y Ucrania se quedaría fuera de la OTAN.

Esta solución difícilmente podrá mantener satisfecho al jefe de Estado ucraniano, el cambio de administración en Estados Unidos inclina la balanza hacia una paz que difícilmente se pueda vaticinar si será duradera.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: