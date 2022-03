Está en el sótano de una casa antigua, cerca del centro de Kiev. Comparte el refugio con cinco personas sin hogar, entre ellas un exmilitar y una señora que dio a luz hace dos días. Es la única habitación donde pueden darse el lujo de prender un foco. Naun Flores me dice que es peligroso tener las luces prendidas porque pueden ser blanco de ataques.

Son las 9 de la noche del miércoles 2 de marzo de 2022. En el séptimo día de guerra, las noticias informan que una explosión ha sacudido la estación de trenes de Kiev, la capital de Ucrania. Hace una hora empezó el toque de queda en la ciudad de barricadas, controles cada 30 metros y civiles armados. En la ciudad que dice estar lista, con miedo y agallas, para enfrentar la invasión de las fuerzas de Vladimir Putin.

“Cualquier parte de la ciudad es blanco de bombardeos”, me dice el huancaíno de 55 años frente al celular en una videollamada. Luce sereno, pero una serenidad vigilante, una serenidad que se quiebra cuando recuerda a su madre en Perú y a sus hijas y esposa refugiadas en las montañas de la frontera con Polonia. Una serenidad, pese a la guerra, optimista.

-¿Cómo está, Naun?

Los primeros tres días los ataques eran a las 3, 4 de la mañana. Ahora han cesado por esta parte; parece que tienen una nueva estrategia, mientras rodean la ciudad.

-Ayer (martes) hubo un bombardeo que, según los reportes, cayó en una antena de televisión.

Es la antena más grande de toda Ucrania. Pero el gran bombardeo, hasta ahora, ha sido en la segunda ciudad más grande de Ucrania: Járkov. Para ellos el objetivo es Kiev. Todos los enfrentamientos se dan fuera de la ciudad, a unos 40, 50 kilómetros de donde estoy. Kiev lo están dejando para el último. Pero Kiev está preparada para defenderse. Sí, ellos tienen fuerza, pero Ucrania tiene espíritu, esa es la diferencia.

-Su esposa e hijas han tenido que dejar su hogar y usted se ha quedado. ¿Por qué?

Un día, cerca de las 4:30 de la madrugada, siento una explosión cerca de la casa, y dije: ya empezó la guerra. Desperté a mis hijas, a mi esposa y les dije: nos están bombardeando. Nos fuimos a dormir al corredor. La segunda noche continuó el bombardeo y tuve que evacuarlas, y las mandé para las montañas, cerca de Polonia. Han llegado en tres días al lugar.

-¿Pero usted por qué se quedó?

Por mil razones. Lo primero es porque tengo que cuidar lo nuestro. Y segundo, porque estoy con Ucrania, que al final es como mi tierra. El ataque ruso a Kiev será en cualquier momento, sabemos que llegará. Y es difícil, porque ahorita ya casi no hay productos en los supermercados. Yo creo que los rusos nos están bloqueando hasta que la gente que se ha quedado empiece a salir por el hambre. Pero creo que les será difícil tomar Kiev.

Naun Flores tiene 55 años y nació en Huancayo.

-¿Cómo entender esta guerra en pleno siglo XXI?

Después que cae la Unión Soviética cada país toma un curso. Ucrania eligió la democracia, mientras que Rusia cogió el curso de la dictadura. Entonces, Rusia y Ucrania cada vez se alejaron más, más aun cuando Rusia anexó territorios de Ucrania. El problema es que en la mente de los rusos se ha quedado esta idea: “Soy dueño de todo esto y mis excolonias tienen que hacer lo que yo quiero”, a pesar de que también son eslavos. Rusia no puede aceptar que Ucrania haya elegido otro camino, Ucrania empezó a ver más a occidente. Ucrania entregó todo su poderío militar y Rusia firmó una garantía que se llama el Acuerdo de Hungría, donde garantiza que nunca se inmiscuiría en los asuntos internos de Ucrania. Y ahora el otro paso es apoderarse de Ucrania. Putin es un dictador.

-¿Los rusos piensan como Vladimir Putin?

La gente que tiene uso de razón está en contra de Putin, pero es la minoría. Es que si a diario te bombardean con una noticia, la mentira se convierte en verdad, y eso pasa en Rusia. Ellos creen que al entrar a Ucrania van a salvarnos, ¿salvarnos de qué?

-El discurso de Putin es que, incluso, hay neonazis en el poder ucraniano.

Aquí no se ve eso, no sé de dónde lo han sacado. Yo hablo ruso diario, mis hijas hablan ruso y nunca hemos tenido problemas. Son cuentos chinos. El gran problema que tenemos es que nos han dejado solos. Rusia y EE.UU. son iguales, buscan sus intereses. En casi 30 años de independencia, Ucrania ha hecho elecciones cada cinco años.

-¿Por qué llegó a Ucrania?

Llegué aquí cuando todavía era la Unión Soviética, en 1985. Llegué becado, a los 18 años, primero a Rusia y luego a Ucrania. Estudié Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. De ahí me enviaron a Ucrania y estudié en la Universidad de Kiev siete años; ya graduado regresé a Perú, pensando de que me iba a quedar a trabajar, pero me llamaron de Rusia. Volví y luego regresé a Ucrania cuando ya era independiente, me casé y me fui quedando.

-¿Ha pensado unirse a las fuerzas ucranianas?

No en vano estoy aquí. Nos estamos organizando para defender la ciudad. El espíritu de Ucrania se ha levantado fuerte, nadie les tiene miedo a los tanques rusos. Pero de Kiev ya no se puede salir por carretera, ni por avión, solamente tenemos tren. Y es posible que mañana (jueves) sea el último día para hacerlo; el consulado de Perú nos ha dicho que nos puede evacuar y me dijeron que podíamos salir en tren mañana (jueves).

-¿Y qué hará, se irá en el que tal vez sea el último tren?

Tenemos miedo. No sé. A veces ni puedo dormir tranquilo. No sé qué pasará ahora. En las noches no podemos dormir tranquilos porque en cualquier momento pueden atacar. No lo sé. Haré lo que me diga mi corazón.

-¿Qué mensaje le daría a su esposa, hijas y a su madre que está en Perú?

Qué te digo... (Se quiebra su serenidad, se entrecorta su voz). Les diría que Dios nos va ayudar, porque esta es como mi tierra, porque a mí me ha dado mucho. Y estoy seguro de que vamos a salir bien de aquí.

AUTOFICHA:

- “Soy Naun Flores Choque. Nací en Huancayo, tengo la fuerza huanca, nunca nos dejamos pisar el poncho. Tengo 55 años. Acabé el colegio e ingresé a la Universidad San Cristóbal en Ayacucho, a Derecho, llegué en los años más difíciles; quería aprender a vivir solo”.

- “La situación era tan difícil que volví a Huancayo y tuve la suerte de postular al Inabec. En Rusia estudié Derecho Internacional, en Ucrania seguí Relaciones Internacionales y Comercio Internacional. Antes de que empiece la guerra estaba dando conferencias”.

- “Aquí he aprendido el espíritu de este pueblo, he aprendido a saber valorar la cultura; acá te preparan desde los 4 años para ser gimnasta, artista. He aprendido el orden, la disciplina. El 100% de las personas sabía tocar un instrumento. He podido conocer la cultura eslava, me ha dado mucho conocimiento”.

