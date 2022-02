La reina Isabel II del Reino Unido ha estado en el ojo público toda su vida y quiere asegurarse de que la gente la vea siempre, literalmente. Ese es en parte el motivo por el que durante mucho tiempo ha usado colores brillantes para sus apariciones públicas, según la experta real Daisy McAndrew.

“Ella es bastante pequeña, por lo que a veces es difícil de detectar, por lo que sus asistentes... decidieron hace algunos años que sería útil si tuviera colores brillantes para que la gente pudiera detectarla fácilmente”, dijo. Pero también, la reina tiene un lema famoso: “Tienes que ser visto para ser creído”.

“En otras palabras, ahora, se trata más de salir y hacer el trabajo, pero también se presta a ser visto literalmente usando ropa brillante”, dijo McAndrew. “Y creo, finalmente, que es solo una preferencia personal... a ella le gustan todos los sombreros a juego y todo lo demás”, agregó la experta en realeza.

La reina Isabel II del Reino Unido durante su visita a Australia en octubre de 2011. (Foto: AFP)

Hay innumerables ejemplos de esta tendencia. Para una visita que hizo Isabel II a la Gran Muralla China a fines de la década de 1980, usó un traje de falda a medida de color púrpura. Y a principios de la década de 1990, eligió un look verde brillante en un viaje de estado a Reykjavik, la capital de Islandia.

Un análisis realizado por Vogue en 2012 mostró que la reina vestía de azul con mayor frecuencia ese año, aunque McAndrew dijo que cree que a la realeza “ahora le gusta más el rosa y el rojo”. “A ella también le ha gustado mucho el verde lima recientemente”, dijo McAndrew. “Sospecho que probablemente la persuadieron para que lo usara y luego probablemente recibió muchos elogios”.

La reina Isabel II del Reino Unido usa siempre colores brillantes en sus atuendos en sus apariciones públicas. (Foto: AFP)

La modista principal de la reina, Angela Kelly, ha trabajado para la realeza desde 1994. En el libro de Kelly de 2019 , “The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe”, explicó que muchos de los atuendos de la monarca están diseñados y hecho en casa. Al diseñar los atuendos de la realeza, Kelly dijo que usa telas compradas localmente, hermosos cinturones de tela comprados mientras viaja y, ocasionalmente, telas que le regalan a la monarca.

“Sin embargo, el color es clave: el color elegido debe adaptarse a la reina y la ocasión”, escribió Kelly. “Los colores vibrantes funcionan bien durante el día: le permiten destacarse entre la multitud y ser visible para los simpatizantes que han venido a verla”, agregó.

Britain's Queen Elizabeth II (L) and Prince Philip, Duke of Edinburgh (R) visit the Great Wall of China on October 1986. (Photo by AFP)

Como es probable que llueva en Inglaterra, la reina también tiene una colección de paraguas transparentes con todos los colores posibles para combinar con sus atuendos, dijo Kelly. “Si está lloviendo, usará uno de los muchos paraguas transparentes que tiene... lo que asegura que, incluso en las condiciones más húmedas, permanezca lo más visible posible”, escribió.

McAndrew especula que la reina simplemente “no quiere parecer que está usando colores deprimentes”, pero agregó que “lo principal es sobresalir”. “Entonces, si la gente ha esperado para verla, no sienten que fue un viaje en vano”, dijo. “Pero ciertamente cuanto más grande es la multitud, más brillante es la ropa”.

