Conocemos muchas historias sobre la reina Isabel II del Reino Unido: desde cómo elige la ropa que se pone cada día, los cuidados que tienen sus 165 vacas lecheras, hasta cómo serán sus exequias el día que deje de existir. Pero hay uno en particular que muchos seguidores de la familia real británica comentan y que no es estrictamente cierto: por qué la reina no puede llorar en público. Esto dicen los expertos de la realeza.

“Ha habido más ocasiones en las que ha llorado de las que la gente recuerda”, reveló Sally Bedell Smith, la reconocida biógrafa de la reina y de algunos miembros de la familia real británica. Ocurrió en el funeral de su hermana, Margarita del Reino Unido, en 2002, las personas que estaban sentadas cerca a la reina le revelaron a Bedell Smith que estaba “muy llorosa” y “la más triste que la haya visto”.

Pero esa idea que creen muchos de que la reina de Inglaterra raras veces se quiebra y muestra emoción en público se debe en parte a sus 69 años en el trono. Muy a parte de que se sabe de que la monarca sigue estrictamente las reglas y protocolos de la realeza británica, Isabel II tiene muchos años al mando y eso le ha valido para aprender a ocultar sus sentimientos cuando le es necesario.

Isabel II del Reino Unido durante el funeral de su esposo, Felipe de Edimburgo. (Foto: AFP)

Otra ocasión donde Isabel II reprimió su dolor y mantuvo la compostura ocurrió el pasado 17 de abril en el funeral de su esposo, el príncipe Felipe de Edimburgo, quien falleció a los 99 años. La monarca de 94 años se mostró muy calmada y serena durante lo que duró la ceremonia en el Castillo de Windsor.

El segundo hijo de ella de la reina, el príncipe Andrés de York, reveló detalles de cómo se sentía la reina aquellos días. “La reina, como era de esperar, es una persona increíblemente estoica”, dijo el duque de York. “Ella describió [la muerte de Felipe] como un gran vacío que ha quedado en su vida. Pero nosotros, su familia, los que estamos cerca, estamos reunidos para asegurarnos de que estar allí para apoyarla”.