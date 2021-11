La Navidad está a la vuelta de la esquina y, si bien es posible que no pueda celebrar con toda la familia real británica, es muy probable que la reina Isabel II del Reino Unido tenga un obsequio preparado para varios de ellos. Según los expertos de la realeza, se sabe que cuando se trata de comprar regalos, la monarca suele hacerlo ella misma en lugar de depender de su personal.

Hubo un tiempo antes de la pandemia en el que Isabel II del Reino Unido insistió en hacer sus propias compras de Navidad, así que, naturalmente, el lujoso centro comercial de Harrods, en pleno Londres, abría sus puertas después del horario de atención al público para que Su Majestad realizará sus compras a placer y sin que nadie se cruzara en su camino. Cerca de 90.000 m2 a su entera disposición.

Secreto revelado

En su libro Lady in Waiting: My Extraordinary Life in the Shadow of the Crown, Lady Anne Glenconner, explicó que se sabe que la monarca disfruta de hacer ella misma sus compras. Reveló que durante una gira real a Sídney en 1975 con la princesa Margarita, quien era su dama de honor, el diplomático australiano Sir Roden Cutler VC se sorprendió por la solicitud de la reina Isabel II de ir de compras.

“No pensé que la familia real británica fuera de compras”, dijo aquella vez el diplomático australiano. “Represento a la reina y nunca escuché que ella fuera de compras”, agregó. Lady Glenconner, corrigiéndolo, respondió: “En realidad, Su Majestad va de compras. Recientemente fue a la tienda Harrods para elegir algunos regalos de Navidad. Mi madre es una dama de honor y fue con ella“.

Hubo un tiempo en el que la reina Isabel II del Reino Unido insistió en hacer sus propias compras de Navidad. (Foto: AFP)

¿Dónde va de compras la reina?

Hablar de Harrods es hablar de 90.000 m2 de lujo y glamour en pleno Londres. Convertidas en un atractivo turístico, los cinco pisos de este centro comercial de Brompton Road, ofrecen absolutamente de todo, entre estatuas, fuentes y salas decoradas con diferentes motivos, aunque destacan dos espacios particularmente singulares: la sala egipcia y la conmemorativa de Diana de Gales.

Sus orígenes se remontan a 1834, cuando Charles Henry Harrod abrió una pequeña tienda de comida. Considerada la tienda más grande de Europa, con 33 secciones, contó en 1898 con la primera escalera mecánica del mundo, algo que inquietaba a los clientes, a los que fidelizaban con brandy.

