Tanto Camila de Cornualles como Catalina de Cambridge se sumaron a sus esposos en la cumbre sobre el cambio climático COP26 de esta semana en Glasgow, Escocia, debido a que la reina Isabel II del Reino Unido no pudo asistir por problemas de salud. En cambio, envió un mensaje grabado para los líderes mundiales presentes en tan importante cita sobre el medio ambiente.

La duquesa de Cornualles ha estado al lado del príncipe Carlos en eventos oficiales durante más de 15 años desde que contrajeron nupcias, pero, según se supo, su compañía no siempre fue bien recibida por la monarca. De acuerdo al experto en realeza Howard Hodgson, la reina Isabel II del Reino Unido “adora absolutamente” a Camilla, sin embargo, su opinión sobre su nuera no siempre fue así.

Carlos de Gales sostuvo la relación con Camila de Cornualles mientras aqún estuvo casado con Diana de Gales. De hecho, la misma Lady Di reveló en la controvertida entrevista de la cadena británica BBC con Martin Bashir que su matrimonio “era de tres personas”, en referencia a que la duquesa de Cornualles había sido un factor determinante en la ruptura de su unión con el príncipe Carlos.

“Durante años, tanto la reina como su madre se negaron a tener nada que ver con la amante de Carlos. No solo no la querían presente en ningún evento, formal o informal, sino que la desaprobaban y a la relación de Carlos con ella”, reveló el experto en realeza, Tom Bower, al tabloide británico Express. Aseguró que incluso la reina Isabel II no aprobaba la relación cuando los dos ya estaban divorciados.

La frase de la reina Isabel II sobre Camila

Bower afirmó que, tras sentirse cada vez más frustrado, el príncipe Carlos encaro a la monarca al respecto. El heredero del trono le pidió a la reina Isabel II que “suavizara su antagonismo” para poder vivir abiertamente con Camila. Esperaba que Su Majestad, al menos, no le prohibiera hacerlo.

“Pero esa noche la reina había tomado varios Martinis y, para sorpresa de Carlos, ella respondió enérgicamente: ‘No toleraría tu adulterio, ni perdonaría a Camilla por no dejarte solo y permitir que tu matrimonio se recuperara. No quiero tener nada que ver con ella”, reveló Bower. Agregó que el príncipe Carlos salió furioso y llorando.

El punto de inflexión en la relación resultó ser el funeral de la reina madre, en 2002. “Ahí, Isabell II cambió de opinión al invitar a Camila al funeral después del emotivo tributo de Carlos a su abuela en la televisión”, escribió Bower. Camilla e Isabel II disfrutan de una buena relación ahora, según el experto Howard Hodgson.

