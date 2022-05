La reina Isabel II del Reino Unido ha sido protagonista de decenas de historias únicas pero no hay ninguna como el día en el que se vio obligada a intervenir para evitar que su primo Eduardo de Kent fuese secuestrado por el grupo paramilitar irlandés IRA. Según ha revelado una nueva biografía de la monarca, el incidente ocurrió en 1971, cuando el duque de Kent tenía 35 años de edad. Esta es la historia.

El primo de la monarca del Reino Unido había sido desplegado en Belfast con la unidad del ejército en la que entonces servía cuando el entonces primer ministro de Irlanda del Norte, lord O’Neil, recibió una llamada en la que le alertaban de que el grupo paramilitar irlandés IRA tenía entre sus planes secuestrar al miembro de la familia real británica.

Cómo Isabel II evitó el secuestro de su primo

De inmediato, O’Neil se puso entonces en contacto con la reina Isabel II a través de su secretario privado. Tras el encuentro, la monarca solicitó una reunión con el primer ministro de Reino Unido, Edward Heath, para pedirle que su primo no pudiese ser enviado a Belfast sin una orden especial.

“El deseo de la reina de que el duque no sea enviado a Belfast ha sido tomado en cuenta”, le comunicó el entonces ministro de Defensa británico a Heath. Según el libro Queen of Our Times, la monarca no pretendió que Eduardo de Kent tuviera un trato especial, sino que le preocupaba que la presencia de su primo en Irlanda del Norte pusiera en peligro a toda su unidad.

Desafortunadamente, años después el IRA asesinó a varios familiares de Isabel II. En 1979 atentó contra lord Luis Mountbatten, tío de Felipe de Edimburgo, mientras pasaba unas vacaciones de verano en su casa de Irlanda. Además de Mountbatten, perdieron la vida aquel día dos de sus nietos y su consuegra.

Eduardo de Kent y la reina Isabel II del Reino Unido. (Foto: AFP)

Eduardo de Kent nació en 1935 siendo nieto de los reyes Jorge V del Reino Unido y María de Teck. Es integrante de la familia real británica y dentro de poco publicará un libro de memorias en el que hablará de episodios de su vida como la trágica muerte de su padre, el príncipe Jorge de Kent, fallecido al estrellarse el avión en el que se encontraba combatiendo durante la Segunda Guerra Mundial.

La reina Isabel II ostenta hasta la fecha el segundo reinado más largo de la historia.