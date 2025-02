México: El día que AMLO estrechó la mano de la madre de 'El Chapo' Guzmán (VIDEO)

La presidenta Claudia Sheinbaum, la discípula de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se niega a declarar a los cárteles de la droga mexicanos como terroristas, tal y como lo ha solicitado Donald Trump. El tema ha generado debate, y ha puesto en tendencia en redes sociales una peculiar actitud de su 'padre político'.

A pesar de las restricciones por la pandemia del coronavirus, Andrés Manuel López Obrador se encontró, durante una actividad pública, con María Consuelo Loera, madre de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, quien cumple condena de cadena perpetua en los Estados Unidos. Ocurrió el 29 de marzo de 2020 durante una gira en Badiraguato, Sinaloa, el lugar de origen del otrora líder del Cártel de Sinaloa.

Para sorpresa de todos, AMLO estrechó las manos de la madre del narco en una referencia que en cuestión de minutos se hizo viral con hashtags como #Narcopresidente y #Narcogobierno.

"Te saludo, no te bajes. Ya recibí tu carta", le dijo el mandatario durante el encuentro que duró apenas unos segundos.

¿CÓMO SE JUSTIFICÓ AMLO?

Consultado sobre el tema en su habital 'mañanera', AMLO dijo que no tenía ningún cargo de conciencia y aseguró que saludarla no le quita nada.

“Me bajé y fui donde estaba ella a saludarla y ya. ¿Y? ¿Qué se me quita? ¿Qué pierdo? Nada. Además, también, una cosa son los hijos, las mamás, los papás, los abuelos y otra cosa es el que se mete en cuestiones ilegales o delictivas ¿Por qué generalizar?”, detalló.

“Imagínense que no me bajo de la camioneta porque es la mamá de Guzmán Loera y me puede ir mal en mi imagen. ¡Qué va a decir cualquiera de estos personajes!”, comentó, dejando pasmados a los periodistas que lo escuchaban.

López Obrador recordó en ese momento el operativo de 2019 para capturar a Ovido Guzmán, hijo de 'El Chapo' y explicó que la decisión de dejarlo libre, logró que no se perdieran vidas humanas “inocentes”.

¿QUÉ DECÍA LA CARTA?

Cuestionado por el contenido de la carta que dijo haber recibido de la madre del capo de la droga. AMLO explicó que la mujer le pidió ayuda para poder visitar a su hijo en la cárcel, a quien no veía desde hace cinco años.

Meses atrás, la mujer -de entonces 92 años- le remitió una carta para pedir la repatriación de su hijo a México, así como su apoyo para que EE.UU. le otorgara visas humanitarias a ella y sus dos hijas para viajar al país.

María Consuelo Loera Pérez murió el 10 de diciembre de 2023 a los 94 años en un hospital privado de Culiacán, Sinaloa.

