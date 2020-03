Inoportuno. Absurdo. Indignante. En medio de la grave situación de salud que afronta Italia por el coronavirus, un personaje británico de 43 años, médico de profesión, hizo un comentario que generó el repudio de Italia: "¿El coronavirus? Es una excusa para que los italianos prolonguen su siesta, no hagan nada ".

Christan Jessen , escritor y presentador de televisión de programas de estilo sensacionalista, también produjo y narró un documental titulado “Cúrame, soy gay” (Curatemi, sono gay), sobre supuestas terapias para “curar la homosexualidad”.

“Lo que digo puede ser un poco racista, y tendré que disculparme, pero ¿no crees que el coronavirus es una excusa? Los italianos, sabemos cómo son, para ellos cada excusa es buena para cerrar todo, dejar de trabajar y tomar una larga siesta”, dijo a una radio británica.

El médico mediático insistió: "Lo sé, es trágico para las personas involucradas, pero no se trata de grandes números. No afecta a las madres, no afecta a las mujeres embarazadas, ni a los niños hasta donde sabemos, entonces, ¿por qué este pánico masivo? Seamos realistas, es solo un fuerte resfriado. No es una epidemia real, o más bien, obviamente lo es, pero nos preocupamos demasiado ¡Bueno, espero no tener que volver sobre estas palabras! ".

