El excéntrico candidato presidencial argentino Javier Milei es considerado por muchos como ultraderechista; él se define como libertario. Nunca se peina y ama a sus perros llamados Milton, Murray, Lucas y Robert en honor a los economistas Friedman, Rothbard y Robert Lucas.

En los últimos meses, el economista lideró las encuestas de cara a las primarias, a realizarse el 13 de agosto. En junio, según OPINAIA, obtenía un 21%, como único precandidato de su partido, La Libertad Avanza, frente a los macristas Patricia Bullrich (14%) y Horacio Larreta (7%), así como a los kirchneristas Axel Kicillof (7%) y Sergio Massa (6%). Sin embargo, el panorama cambió drásticamente y, según la encuesta de julio de Inteligencia Analítica, Bullrich obtiene un 24%, Massa 23.1% y Milei cae a 19.6%.

¿QUIÉN ES MILEI?

Milei asegura que lo peina Eolo, el dios griego del viento. Bajo esa melena desordenada se encuentra un economista de 52 años que nació en Buenos Aires. Años antes de ser candidato presidencial, diputado y cobrar fama, pertenecía a la banda de garaje Everest, que hacía covers de los Rolling Stones, y, antes de ello, incursionó en el deporte que en Argentina es un vicio, el fútbol, como arquero del tradicional Chacarita Juniors. Sin embargo, a los 19 años una fractura maxilar lo hizo abandonar las canchas.

La guerra de las Malvinas dejó una huella indeleble en Milei. En una entrevista con el portal Perfil, el economista aseguró que lleva años sin hablar con sus padres, a quienes se refiere como “progenitores”. Tras ser consultado el motivo de este distanciamiento, relató un episodio traumático que lo marcó y define hasta el día de hoy.

“Mi viejo me cagaba a trompadas. No me olvido más de una golpiza que me dio el 2 de abril de 1982, cuando tenía 11 años. Estábamos viendo en la tele todo lo de Malvinas y a mí se me ocurrió decir que eso era un delirio, que nos iban a romper el culo. A mi viejo le agarró un ataque de furia y empezó a pegarme trompadas y patadas. Me fue pateando a lo largo de toda la cocina. De grande dejó de pegarme para infligir violencia psicológica”, dijo en una entrevista con el portal Perfil.

Karina, su hermana menor, es su único vínculo familiar con sus padres y la persona en la que más confía.

NACIDO EN CRISIS

La economía argentina es una crisis constante caracterizada por el populismo y el excesivo gasto público. Estos problemas, que existen desde la juventud de Milei, fueron determinantes para que el ahora economista decida estudiar esta ciencia. Fue en su primer año de estudiante de Economía en la universidad de Belgrano cuando confirmó la decisión que había tomado. “Acompañé a mi mamá al supermercado y vi cómo iban remarcando los precios y, al mismo tiempo, la gente se tiraba sobre la mercadería. Entonces, yo estudiaba que, cuando los precios suben, la cantidad demandada baja… ¡Pero estaba viendo que los precios volaban y la gente se tiraba arriba de la mercadería!”, contó en una entrevista.

Hace casi una década, Milei empezó a ser entrevistado para exponer ideas económicas liberales que iban en sentido contrario al pensamiento común de los ciudadanos y, sobre todo, del establishment político. Sus principales propuestas eran “dinamitar el Banco Central de Reserva”, al que acusa de generar inflación, así como la adopción del dólar como divisa nacional. Además, propone eliminar ministerios, privatizar empresas públicas y reducir el gasto público.

Sus calificativos han sido lo que más lo ha caracterizado; se refiere a los políticos como “la casta”. Actualmente su estilo y su postura económica han logrado penetrar en la juventud y desestabilizar a los principales movimientos políticos, como el kirchnerismo y el macrismo.

En los últimos días, surgió un escándalo de presuntas ventas de cupos para integrar las listas de su partido para las PASO. A raíz de las denuncias, el fiscal Ramiro Gonzales inició una investigación preliminar que el precandidato tildó como “una ilegítima intromisión en un proceso eleccionario y la posible actuación por fuera de lo que marca la ley”.

El polémico economista, gane o no la elección, será determinante en la política argentina de los próximos años.