Casi 30 años después de que los británicos la vieran como la “villana” de la historia de la princesa Diana de Gales y 15 años después de su matrimonio con el príncipe Carlos de Gales, hoy en día Camila de Cornualles está adquiriendo un renovado protagonismo dentro de la realeza británica.

La duquesa de Cornualles lleva ya un tiempo asumiendo una mayor carga de obligaciones. También ha mejorado su relación con los otros miembros de la familia real, en especial con los hijos de Guillermo y Catalina de Cambridge, quienes la llaman por un apodo que ella misma ha revelado.

Camila de Cornualles será la futura reina consorte del Reino Unido. (Foto: AFP)

¿Cómo llaman Jorge y Carlota a Camila?

Aunque se sabe que la relación de Enrique de Sussex y Guillermo de Cambridge con la esposa de su padre, el príncipe Carlos, ha mejorado con el paso de los años, muchos no dejan de preguntarse cómo es la relación de los pequeños hijos de los duques de Cambridge con la duquesa de Cornualles.

La esposa del príncipe Carlos y próxima reina consorte del Reino Unido, reveló durante una entrevista que los hijos de Catalina y Guillermo no la llaman abuela. Sin embargo, también compartió el curioso y gracioso apodo que el príncipe Jorge y la princesa Carlota han elegido para referirse a ella.

Los pequeños hijos de Catalina y Guillermo llaman de forma cariñosa a Camila de Cornualles con el apodo de “GaGa”, pero ni la misma duquesa sabe cuál es el origen o el motivo de este apelativo.

Se desconoce por qué los hijos de Guillermo no le dicen a Camila “abuela”, pero en el documental ‘Diana, our mother: Her live and legacy’, el príncipe reveló que siempre le ha dicho a sus hijos que tienen dos abuelas: Carole Middleton y Diana de Gales, y que deben usar otro nombre para la esposa del príncipe Carlos.